Gute Nachricht in der Corona-Krise: Die Stadt Wolfsburg meldete am Mittwoch keine Neuinfizierten und keine Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit bleibt es bei insgesamt 282 bestätigten Corona-Fällen in Wolfsburg.

Bisher sind 50 Menschen Wolfsburg nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Im Klinikum Wolfsburg werden nach Angaben der Stadt aktuell fünf Corona-Patienten behandelt, keiner davon auf der Intensivstation.

