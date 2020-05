Wolfsburg

Museen, Ausstellungen und Galerien dürfen bundesweit ab dem 7. Mai unter bestimmten Voraussetzungen wieder für Besucher öffnen. Auch in Wolfsburg bereiten sich die Kultureinrichtungen darauf vor. „Wir freuen uns, dass wir unsere Museen und Galerien wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen können. Wir befinden uns derzeit in enger Abstimmung mit Ordnungs- und Gesundheitsamt, um die Hygieneauflagen, Besuchersteuerung und weitere Vorkehrungen final zu besprechen“, sagte Kulturdezernent Dennis Weilmann am Montag.

Nicht nur die städtischen Kultureinrichtungen wollen wieder öffnen

Ob Einrichtungen wie die Städtischen Galerie, das Stadtmuseum oder das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum bereits ab Donnerstag öffnen oder einige Tage länger für die Vorbereitung benötigen, steht noch nicht fest. Auch andere Kultureinrichtungen in Wolfsburg bereiten der Stadt zufolge eine Öffnung vor. „Ich bin in regelmäßigem Austausch mit vielen anderen Einrichtungen, die ebenfalls intensiv an den Rahmenbedingungen für eine baldige Wiedereröffnung arbeiten“, sagte Weilmann.

Kluge Besucherführung und Maskenpflicht

Bei den Auflagen zur Öffnung orientiert sich der Geschäftsbereich Kultur neben den Vorgaben aus der aktuell gültigen Allgemeinverfügung an den Empfehlungen des Deutschen Museumsbundes. Die Begrenzung der Besucherströme in Abhängigkeit zur jeweiligen konkreten Raumsituation sowie Leitsysteme für eine kluge Besucherführung mit Trennung von Ein- und Ausgängen gehören ebenso zum Konzept wie die Maskenpflicht, das Abstandsgebot und Infoplakate zu den einzuhaltenden Hygienemaßnahmen. „Wir werden die genauen Maßnahmen kurzfristig kommunizieren, sobald wir diese intern final geklärt haben.“ so Weilmann.

