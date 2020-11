Corona: Stadt Wolfsburg testet künftig weniger Kinder an Kitas und Schulen

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg ändert aufgrund der steigenden Infektionszahlen ihre Teststrategie bei Corona-Verdachtsfällen an Kitas und Schulen. Bei einem bestätigten Corona-Fall in Krippe, Kindergarten, Kindertagespflege oder Schule werden künftig keine symptomlosen Kinder der Gruppe, Klasse oder Kohorte ebenfalls auf das Virus getestet. Stattdessen werden alle weiteren Kinder in eine 14-tägige Quarantäne geschickt.

„Das Gesundheitsamt kommt angesichts des weiterhin hohen gesamtstädtischen Inzidenzwerts bei den Coronainfektionen zunehmend an die Kapazitätsgrenzen“, erklärte Gesundheitsdezernentin Monika Müller die aktuelle Veränderung. „Die Testung von ganzen Kitagruppen oder Schulklassen im Fall eines infizierten Kindes kann daher derzeit nur verzögert gewährleistet werden. Ebenso ergeben sich bei der Übermittlung der Testergebnisse zeitliche Schwierigkeiten, zugleich kommt es in den Laboren teilweise zu Engpässen.“

Die ermittelten Erstkontakte werden nicht mehr auf Corona getestet, sondern bleiben für 14 Tage in Quarantäne

Das Gesundheitsamt wird der Stadt zufolge weiterhin Kita- und Schulkinder testen, die sich dort mit Symptomen melden. Tritt ein Corona-Fall in einer Krippen-, Kitagruppe oder Schulklasse auf, sollen wie gehabt alle Eltern über dann erforderliche Maßnahmen informiert werden. Erstkontakte des betroffenen Kindes werden durch das Gesundheitsamt ermittelt und über ihre Eltern informiert. Die ermittelten Erstkontakte werden jedoch nicht mehr auf Corona getestet, sondern bleiben für 14 Tage in Quarantäne. Ebenso werden keine weiteren Kinder der Gruppe, Klasse oder Kohorte, die keine Krankheitsanzeichen haben, auf Corona getestet. Diese Kinder gehen ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne.

Die 14-tägige Quarantäne deckt den kompletten Inkubationszeitraum der Krankheit ab. Zeigt das Kind innerhalb der Quarantäne Krankheitssymptome, müssen sich die Eltern laut Stadt an ihren Kinderarzt oder an das Gesundheitsamt wenden.

Auch andere Städte verfahren bei Tests so wie Wolfsburg

„Die Corona-Krise fordert uns alle, verantwortlich mit der Situation umzugehen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Deshalb wurde gemeinsam mit dem Gesundheitsamt entschieden, im Hinblick auf Corona-Tests analog zu immer mehr Städten in Deutschland zu verfahren“, sagte Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration.

Derzeit ist der Betrieb an neun Kindertageseinrichtungen in Wolfsburg durch Corona-Fälle eingeschränkt. Außerdem sind nach Aussage der Stadt vier Schulen betroffen: Die Grundschule Heidgarten ist bis einschließlich 27. November geschlossen. Die Klasse G2 in der Friedrich von Schillerschule Förderschule (Sekundarbereich) befindet sich bis einschließlich 26. November in Quarantäne. An der Grundschule Schunterwiesen findet am Standort Hattorf derzeit kein Unterricht statt, die vierte Klasse bleibt bis einschließlich 27. November in Quarantäne. An der BBS Anne-Marie-Tausch bleiben die Schüler der Klasse BFSA19c in Quarantäne, bis weitere Testergebnisse vorliegen.

Von der Redaktion