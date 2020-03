Corona: Stadt Wolfsburg schließt Rathaus für Besucher

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg schließt jetzt auch das Rathaus für die Öffentlichkeit. „Grundsätzlich soll der Dienstbetrieb in der Wolfsburger Stadtverwaltung aufrechterhalten werden, allerdings stark eingeschränkt“, sagte Stadtsprecher Ralf Schmidt am Mittwoch. Bürgerangelegenheiten sollen wenn möglich ohne persönlichen Kontakt, bevorzugt per E-Mail oder Telefon, abgewickelt werden.

Für besonders dringende Anliegen, die ein persönliches Erscheinen erfordern, soll nach vorheriger Abklärung per E-Mail, Telefon oder mit dem Online-Service ein Termin mit dem zuständigen Fachbereich ausgemacht werden.

Für vereinbarte Termine wird der Einlass ins Rathaus organisiert

„Zurzeit wird eine Schließung der Rathäuser A bis E sowie der einzelnen Verwaltungs- und Sprechstellen für Publikum vorbereitet“, erklärte Schmidt. „Für diejenigen, die einen Termin vereinbart haben, wird der Einlass organisiert.“

Welcher Service wie zu erreichen ist sowie weitere Informationen will die Stadt im Internet auf www.wolfsburg.de/corona veröffentlichen.

Entsorgungszentrum bleibt samstags geschlossen

Auch das Entsorgungszentrum der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) in Fallersleben schränkt seinen Betrieb weiter ein. Die Mülldeponie bleibt ab sofort samstags komplett geschlossen. Diese Regelung gilt bis einschließlich 18. April und dient zur Sicherstellung der regulären Abfallentsorgung in der Corona-Krise.

Auch Gewerbetreibende können samstags keine Abfälle mehr zur Mülldeponie anliefern. Der Abverkauf von „KompostPlus“ ist nach Angaben der Stadt auch nicht möglich. Private Anlieferungen von Abfällen nimmt das Entsorgungszentrum bis auf Weiteres überhaupt nicht mehr an.

Bitte der WAS: Keinen Sperrmüll beantragen

Die WAS bittet außerdem darum, zurzeit auf das Entrümpeln von Kellern und Dachböden zu verzichten und keine Sperrmüllabfuhr zu beantragen. Es wird zwar noch Sperrmüll nach vereinbarten Terminen abgefahren, diese Situation könne sich jedoch täglich ändern. Die kostenpflichtige Blitzsperrmüllabfuhr ist bereits eingestellt.

„Alle diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Mitarbeiter, die zur kritischen Infrastruktur gehören“, erklärte eine Stadtsprecherin. Das vorrangige Ziel sei es, die regelmäßige Hausmüllabfuhr aufrecht zu erhalten. Über aktuelle Entwicklungen informiert die WAS auf ihrer Homepage unter www.was-wolfsburg.de.

