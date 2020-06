Corona: Stadt Wolfsburg richtet Quarantänestation für Flüchtlinge ein

Vorsfelde

Die Planungen für eine feste Quarantänestation für mit dem Coronavirus infizierte Flüchtlinge werden konkreter. Um in den „bestehenden und gut belegten Flüchtlingsheimen eine Verbreitung schnellstmöglich zu verhindern“, will die Stadt nun eine Quarantänestation in der Flüchtlingsunterkunft im Heinrichswinkel einrichten.

In Sammelunterkünften leben Flüchtlinge oft auf engstem Raum zusammen. Dass sich Menschen dort infizieren, sei „absehbar, aber wohl auch nicht vermeidbar“ gewesen, erklärte Ingrid Leitner, stellvertretende Vorsitzende der Wolfsburger Flüchtlingshilfe. Ihr Kollege Günter Schütte hatte betont, dass sich Flüchtlinge sanitäre Anlagen und Küchen teilen müssten.

Erkrankte sind bereits in Quarantäne

Vier Menschen hatten sich Ende Mai in der Detmeroder Flüchtlingsunterkunft mit dem Coronavirus angesteckt. Sechs weitere Bewohner aus verschiedenen Wolfsburger Flüchtlingsunterkünften infizierten sich bis zum 5. Juni. In der darauf folgenden Woche wurde ein weiterer Corona-Fall in einem Flüchtlingsheim bekannt.

Seit dem 9. Juni seien weitere Flüchtlinge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Konkrete Zahlen nannte die Stadt nicht mehr. „Allerdings sind wir weit entfernt von Infektionszahlen, die nach den RKI-Kriterien oder den Regelungen der Bundesregierung bedenklich wären“, heißt es von der Stadt.

Am Freitag wird Sozialdezernentin Monika Müller gemeinsam mit Regine Gattwinkel, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, und Lothar Laubert, Geschäftsbereichsleiter Soziales und Gesundheit, näher über die Quarantänestation informieren.

