Corona: Wolfsburg plant Behelfskrankenhaus für 200 Patienten

Die Stadt Wolfsburg plant ein Behelfskrankenhaus für Coronavirus-Patienten. In der provisorischen Klinik sollen bis zu 200 Erkrankte versorgt werden können. „Die medizinische Infrastruktur ist schon bestellt“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) am Mittwoch. Die Entscheidung über den Standort will der Krisenstab der Stadt am kommenden Montag fällen.

Schwere Corona-Fälle weiter im Klinikum behandeln

In dem Behelfskrankenhaus sollen Mohrs zufolge nur leichtere Corona-Fälle behandelt werden. Patienten mit schweren Verläufen werden auch künftig im Klinikum versorgt. Der Oberbürgermeister erklärte, er wolle das Risiko eingehen und ein Behelfskrankenhaus errichten, auch wenn sich später herausstellen sollte, dass die zusätzlichen Kapazitäten am Ende nicht notwendig waren.

Bei der Standortsuche hat der Krisenstab laut Mohrs mehrere mögliche Objekte in Augenschein genommen. Andere Städte erweitern ihre Kapazitäten zum Beispiel durch Containerbauten oder greifen auf Turnhallen zurück, in Braunschweig wird im Vienna-Hotel an der Salzdahlumer Straße ein Behelfskrankenhaus eingerichtet.

Klinikum erlebt „Ruhe vor dem Sturm“

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, ein Notfallkrankenhaus beziehungsweise Ersatzkrankenhaus betreiben zu können“, sagte auch die Chefärztin der zentralen Notaufnahme im Klinikum Wolfsburg, Dr. Bernadett Erdmann, am Mittwoch im „ Deutschlandfunk“. Das Klinikum wolle sich so auf die steigende Zahl von Coronavirus-Fällen vorbereiten. „Wir haben den Eindruck, wir haben die Ruhe vor dem Sturm“, sagte Erdmann.

Infos zum Coronavirus Wie kann ich mich gegen das Coronavirus schützen? Als bester Schutz gelten die gleichen Regeln wie gegen andere Krankheiten wie die Grippe auch: Hände waschen, Abstand zu Erkrankten halten und die „Niesetikette“ einhalten, also in die Armbeuge husten und sich von Menschen wegdrehen, um andere zu schützen. Was tun im Verdachtsfall? Wer Erkältungs- oder Grippesymptome entwickelt, sollte sich telefonisch an seinen Hausarzt oder das Bürgertelefon der Stadt Wolfsburg wenden. Wo finde ich weitere Infos? Die Stadt Wolfsburg hat eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter Tel. 05361-282828 montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr erreichbar. Mehr Infos gibt es auf www.wolfsburg.de/coronavirus. Dort stehen auch Links zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

In Wolfsburg gibt es bislang 40 bestätigte Corona-Fälle. Zwei Menschen, eine über 80 Jahre alte Frau und eine 70-Jährige, sind in den vergangenen Tagen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Sieben Infizierte werden nach Angaben der Stadt vom Mittwoch auf der Isolierstation im Klinikum behandelt, davon muss einer intensivmedizinisch betreut werden.

Freiwillige Helfer werden auf Einsatz vorbereitet

Derzeit laufen der Ärztin zufolge die logistischen Vorbereitungen für das Behelfskrankenhaus. Aufgabe sei es, „Material anzuschaffen und das Personal entsprechend zu schulen“, so Erdmann. In der provisorischen Klinik sollen auch freiwillige Helfer zum Einsatz kommen, die sich nach einem Aufruf zur Unterstützung in der Corona-Krise gemeldet haben. „Wir haben ganz viele Hilfsangebote bekommen von Menschen, die vielleicht früher mal im Pflegebereich gearbeitet haben“, erklärte die Chefin der Notaufnahme. Auch Medizinstudenten und Ärzte haben ihre Dienste angeboten. Die Herausforderung sei es jetzt, diese Menschen auf die Versorgung der Patienten vorzubereiten.

Das Klinikum Wolfsburg hat sich Erdmann zufolge auf eine steigende Zahl von Corona-Patienten eingestellt, indem Stationen freigeräumt und alle planbaren Operationen verschoben wurden. „Wir haben eine Intensivstation für diese Patienten mit 20 Beatmungsplätzen freigemacht“, erläuterte die Notfallmedizinerin. Experten erwarten ihr zufolge in den nächsten Tagen und Wochen einen „Ansturm von Patienten“. Mit 547 stationären Betten ist das Klinikum Wolfsburg eines der größten Krankenhäuser in Niedersachsen.

Klinikum spart Schutzmaterial für Personal

Die Wolfsburger Chefärztin war am Dienstagabend auch zu Gast in der ZDF-Sendung „ Markus Lanz“, neben dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und dem zugeschalteten Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU). Erdmann bekräftigte in der Sendung die schwierige Versorgungslage mit Schutzmaterial für das medizinische Personal. „Wir versuchen, möglichst wenig Mitarbeiter in den Bereichen, die Infektionen haben, arbeiten zu lassen, damit wir wenig Schutzkleidung verbrauchen müssen“, erklärte die Ärztin. Derzeit sei das Klinikum Wolfsburg noch für rund vier Wochen mit Schutzmasken versorgt. Dies könne sich aber ändern, wenn die Corona-Fallzahlen schnell steigen.

Von Florian Heintz