Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Montag 14 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Freitag. Davon seien sieben Fälle am Samstag, fünf am Sonntag und zwei am Montag nachgewiesen worden. In den vergangenen sieben Tagen wurden 57 Wolfsburger neu positiv auf Corona getestet. Das entspricht nach Berechnungen der Stadt einem Inzidenzwert von 45,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Der für Corona-Beschränkungen ausschlaggebende Inzidenzwert des Landesgesundheitsamt für Wolfsburg liegt allerdings seit Samstag über der Marke von 50.

Derzeit gebe es in Wolfsburg 92 laufende Corona-Fälle, teilte die Stadt mit. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Bekanntwerden der Pandemie stiegt auf 611, davon gelten 467 als genesen. 52 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

