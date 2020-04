Wolfsburg

Die Sparkasse warnt vor betrügerischen Anrufen vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen würden momentan viele finanzielle Angelegenheiten telefonisch abgewickelt. „Die Corona-Krise führt leider auch zu betrügerischen Versuchen, die Kriminelle zum Teil sehr professionell umsetzen. Wir registrieren vereinzelt solche Kontaktversuche auch bei Kunden unseres Hauses“, sagt Alexa von der Brelje, Sprecherin der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Sie weist darauf hin, dass von Kundenberatern in keinem Fall während eines Telefonates Pin-Nummern oder Tan-Zahlen abgefragt werden. Auch würden Kunden niemals aufgefordert werden, solche persönlichen Daten unmittelbar in einem Gespräch auf Webseiten einzugeben.

Anzeige

Kunden sollten vorsichtig sein

„Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen die Telefonate auf der Basis des strengen Datenschutzes“, so von der Brelje. Sie warnt: „Falls sich plötzlich in späten Abendstunden oder an den Wochenenden die Bank oder die Sparkasse aktiv meldet, sollten Kunden sehr vorsichtig sein. Unsere Mitarbeiter telefonieren viel, das aber in aller Regel zu den üblichen Geschäftszeiten.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Besten Schutz vor Betrug biete gesundes Misstrauen. Kennt man den vermeintlichen Mitarbeiter? Ist das Anliegen plausibel? Passt die Uhrzeit des Anrufes? Mit ein bisschen aufmerksamer Vorsicht ließen sich solche kriminellen Machenschaften schon im Keim ersticken. „Im Zweifel sollte man um eine Telefonnummer für einen Rückruf bitten und dann das Telefonat sofort beenden“, rät von der Brelje.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion