Corona: So werden Bedürftige und Obdachlose in der Krise versorgt

Das Corona-Virus trifft Bedürftige und Obdachlose besonders schwer. Dort, wo sie bislang eine warme Mahlzeit bekamen stehen sie nun vor geschlossenen Türen. Denn: Die Wolfsburger Tafel und der Mittagstisch der Caritas müssen ihre Einrichtungen schließen. Aber: in Notfällen sind die ehrenamtlichen Helfer weiterhin für bedürftige Menschen im Einsatz.

Mittagstisch der Caritas hat geschlossen

„Wir müssen die Ausgabe am Mittagstisch einstellen. Das Risiko ist einfach zu groß“, sagt Barbara-Maria Cromberg, vom Vorstand des Caritas-Verbandes. Viele ältere Menschen seien im Ehrenamt im Einsatz beim Mittagstisch und auch die Hilfesuchenden gehören oft zur Risikogruppe. Die vorerst letzte Essens-Ausgabe am Dienstag fand unter freiem Himmel vor dem Bonifatiushaus statt. Rund 30 Menschen holten sich Lebensmittel beim Mittagstisch ab. „Wir haben noch einmal große Tüten voller Lebensmittel gepackt, jetzt schließen wir zunächst bis zum 5. April. Dann müssen wir die Situation neu bewerten“, so Cromberg. In Notsituationen möchte die Caritas bedürftigen Menschen weiterhin helfen. Die überwiegende Mehrheit habe sehr viel Verständnis, dass kein Essen mehr ausgegeben werden könne. So auch Annemarie Lindemann aus Detmerode: „Ich weiß noch nicht, wie es weiter geht. Aber das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben.“

Vorstand der Wolfsburger Tafel berät zu Corona

Auch die Wolfsburger Tafel hat geschlossen: „Menschen holen bei uns auf engstem Raum Lebensmittel ab. Das ist ein Problem“, sagt Werner Karius, stellvertretender Vorsitzender der Einrichtung. „Wir können nur von Heute auf Morgen denken“, berichtet er. Wo bedürftige Menschen nun Lebensmittel bekommen? „Ich weiß es nicht“, antwortet Karius. Der Vorstand möchte sich am Mittwoch beraten.

Geschlossen: Die Wolfsburger Tafel gibt vorerst keine Lebensmittel mehr aus. Quelle: Britta Schulze

„Carpe Diem“ bleibt vorerst geöffnet

Für Wohnungslose und Umherziehende öffnet der Tagestreff „Carpe Diem“ weiterhin seine Türen. „Bevor das Corona-Virus ausgebrochen ist, haben wir täglich ein frisches Mittagessen angeboten“, sagt Jasmin Hinze, Leiterin des Tagestreffs. Nun wärmen die Helfer eine Dosensuppe auf oder bieten Tiefkühlkost an. „Wir können nicht mehr alle Hilfesuchende in die Räume lassen. Deshalb klopfen Umherziehende jetzt einzeln an unsere Tür“, berichtet die Sozialarbeiterin. Ob der Tagestreff geschlossen werden muss, weiß Hinze im Moment nicht. „Wir können für bedürftige Menschen gerade nur das Minimum machen“, ergänzt Sven Pieper, Mitarbeiter im Tagestreff.

Zukunft ungewiss für Obdachlose in der Borsigstraße

Monika und Wolfgang Schmidt kümmern sich ehrenamtlich um Obdachlose in Wolfsburg - und das seit vielen Jahren. Sie kennen die Menschen in der Unterkunft in der Borsigstraße. Bis zu den Schulschließungen brachten sie übrig gebliebene Speisen in die Unterkunft. „Das fällt nun weg“, sagt Wolfgang Schmidt. „Doch die Menschen in der Unterkunft verlassen sich darauf, dass wir vorbei kommen“, ergänzt seine Frau. Wie es weiter geht, wissen die beiden ehrenamtlichen Helfer nicht. „Wir machen erstmal weiter, solang es eben geht“, berichten sie. Panik sei unter den Hilfesuchenden jedoch noch nicht ausgebrochen.

Die Caritas ist unter der Nummer (05361) 89 00 90 erreichbar. Der Tagestreff Carpe Diem gibt unter (05361) 2 14 13 und die Wolfsburger Tafel unter (05361) 2 19 12 eine Auskunft.

Von Nina Schacht