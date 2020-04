Wolfsburg

Der Rewe-Markt in der City-Galerie unterstützt in der Corona-Krise das Seniorenzentrum St. Elisabeth im Antonius-Holling-Weg. Damit die Bewohner des Seniorenzentrum nicht nach draußen müssen und sich der Gefahr einer Ansteckung aussetzen, bietet der Rewe-Markt ab sofort einen Bringservice an.

„Die Bewohner können unkompliziert ihre Bestellung am Vortag bei Rewe in der City-Galerie abgeben“, so Center-Manager Marvin Schaber. Am folgenden Tag werde der Einkauf von Mitarbeitern des Rewe-Markts ohne Liefergebühren zum Seniorenzentrum gebracht.

Aufgrund der Ereignisse in Wolfsburger Altersheimen wolle der Rewe-Markt aus der City-Galerie soziale Verantwortung übernehmen, um die Bewohner zu schützen. „Diese lokale Nachbarschaftshilfe findet nur zwischen dem Rewe-Markt der City-Galerie und dem Seniorenzentrum St. Elisabeth statt“, teil der Center-Manager mit.

