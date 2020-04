Corona: Schneiderei näht 500 Gesichtsmasken für Senioren

Kästorf/Sandkamp

Immer mehr Menschen tragen Gesichtsmasken, um sich und andere vor dem Corona-Virus zu schützen. Für ältere Menschen in Kästorf und Sandkamp nähte die Änderungsschneiderei Turun aus Kästorf rund 500 Masken aus einem Baumwollstoff. Gemeinsam mit dem Ortsrat wurde die Aktion ins Leben gerufen. Nun verteilen die Ortsratsmitglieder die Masken an die Einwohner in Kästorf und Sandkamp. Zunächst an jene Menschen, die zur Risikogruppe gehören.

Familie näht rund 500 Masken aus Baumwolle

In knapp einer Woche nähte die komplette Familie Turun die Masken. Sohn Ali (12) und Tochter Zülal (16) halfen mit, genauso wie deren Großeltern Ayse (65) und Ahmet (75). „Meine Frau Esen hatte die Idee“, sagt Ertan Turun. Jeden Tag arbeitete die Familie bis zu neun Stunden an den Masken für die Senioren. Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo freut sich über den Einsatz in Zeiten von Corona: „Ich bin der Familie Turun sehr dankbar. Es ist schön, dass wir ältere Menschen unterstützen können“, sagt Garippo.

Ortsrat spendet Geld für das Material

Der Ortsrat übernahm die Materialkosten. „Wir haben rund 260 Euro gespendet. In diesen Zeiten hätte das Geld nicht besser angelegt sein können“, so der Ortsbürgermeister. Die Mitglieder des Ortsrates machen sich nun auf den Weg und verteilen die Masken. „Wir klingeln an den Haustüren von älteren Menschen und übergeben die Gesichtsmasken“, so Garippo. Dabei werde natürlich der nötige Sicherheitsabstand eingehalten. Alle Senioren ab einem Alter von 65 Jahren aus Kästorf und Sandkamp sollen mit Masken versorgt werden.

Garippo : Ältere Menschen bestellen Masken meist nicht im Internet

„Ich denke, dass viele Menschen eine Maske tragen möchten. Doch in Wolfsburg sind sie nur schwer zu bekommen. Und viele ältere Menschen sind eben nicht im Internet unterwegs, um sich online eine Maske zu bestellen“, so Garippo. Für Männer haben die Mitglieder des Ortsrates Masken aus einem dunkelblauen Stoff im Gepäck, Frauen bekommen eine Gesichtsmaske in der Farbe Rosa. „Die Masken können beim Einkaufen und beim Gespräch mit dem Nachbarn getragen werden. Trotzdem muss aber der Sicherheitsabstand eingehalten werden“, sagt der Ortsbürgermeister.

Die Änderungsschneiderei plant noch weitere Masken zu nähen. Benötigt werden jedoch Gummibänder für die Masken. Wer über Material verfügt, kann sich beim Ortsbürgermeister unter 0175 / 22 02 63 3 oder bei Familie Turun unter 0152 / 29 96 06 90 melden.

