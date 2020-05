Corona: So sind Werke im Kunstmuseum Wolfsburg digital erlebbar

Wolfsburg

Gerade in Zeiten geschlossener Kultureinrichtungen bietet die Digitalisierung eine Möglichkeit Kultur zu erleben: Im Kunstmuseum können Besucher ab sofort an einem virtuellen Rundgang durch die Jubiläumsausstellung „Now Is The Time!“ teilnehmen. Initiiert und realisiert wurde der virtuelle Rundgang vom Kunstmuseum in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule im Bildungsprojekt „Let’s get virtual.“ Die Angebot ist unter https://vr.vhs-wolfsburg.de abrufbar.

In Zeiten von Corona: Kunstwerke digital erleben

Zum 25-jährigen Jubiläum zeigte das Kunstmuseum im vergangenen Jahr rund 200 Werke aus seiner Sammlung, darunter Andreas Gursky, Cindy Sherman, Sarah Morris, Jeff Koons oder Sam Taylor-Johnson. Teilnehmer des Bildungsprojektes haben die Kunstwerke mit einer digitalen Spiegelreflexkamera fotografiert und die Räumlichkeiten für einen Panorama-Blick mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen.

Informationen über ausgewählte Kunstwerke bereichern den virtuellen Rundgang. „So ist ein großer Teil unserer Sammlung der Öffentlichkeit nun dauerhaft zugänglich. Und mit den Informationen zu einzelnen Kunstwerken bietet der Rundgang auch in diesen schwierigen Zeiten des gesellschaftlichen Lockdowns die Möglichkeit, Kunst zu sehen und mehr darüber zu erfahren“, teilt Katharina Derlin, Sprecherin des Kunstmuseums mit.

Mit Laptop oder Virtual Reality-Brille: Kunst von zu Hause betrachten

Der Rundgang kann von zu Hause aus am eigenen Gerät (Laptop, iPad, Mobiltelefon) in 2-D-Qualität oder dreidimensional mit einer VR-Brille begangen werden. Die virtuelle Ausstellung soll zudem bei besonderen Veranstaltungen an einer VR-Station im Kunstmuseum betrachtet werden. Finanziert wurde das Bildungsprojekt von der Stadt Wolfsburg.

Das sind die Teilnehmer des Projekts: Fotografie: Günter Seifert, Hans Gerd Warnecke, Dr. Bernd Farny, Thomas Schlordt; Bildbearbeitung: Herwart Specht; Redaktion: Kathrin Buhl, Nando Kukuk; Webredaktion: Peter Farny; Projektleitung: Lars Peters, Susann Köhler, Ute Lefarth-Polland

