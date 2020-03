Corona: So sieht der Pandemie-Notfallplan der Zahnärzte aus

Wolfsburg

Zahnarztpraxen in Wolfsburg: Noch haben sie geöffnet. Doch in den ungewissen Zeiten von Corona könnten auch sie von einer Schließung betroffen sein. Darauf haben sich die Zahnärzte vorbereitet. „Wir haben einen Pandemie-Notfallplan entwickelt“, sagt Reinhard Urbach, Wolfsburger Kreisstellenvorsitzender der Zahnärzte. Die Pandemie-Praxis-Vertretung (PPV) soll die Grundversorgung der Patienten sichern. In einer Telefonkonferenz haben sich Zahnärzte und Kreisstellenleiter der Zahnärzte dazu beraten.

Zahnärzte setzten prophylaktische Behandlungen aus

Die Grundversorgung der Patienten wird laut Urbach unter anderem durch eine vorausschauende Arbeitsweise in den Praxen gewährleistet: Um möglichst wenig Material zu verbrauchen, wird in den Praxen beispielsweise auf prophylaktische Behandlungen verzichtet. So lasse sich unter anderem Desinfektionsmittel einsparen.

In den Praxen werden Teams gebildet

„Und in den Zahnarztpraxen werden Teams gebildet. Fällt ein Mitarbeiter aufgrund einer Infizierung aus, dann müssten auch seine Team-Kollegen in Quarantäne“, so Urbach. Das zweite Team sei jedoch in der Lage weiter Patienten zu behandeln. Und: Weniger notwendige Behandlungen, wie etwa eine Zahnreinigung sollten verschoben werden. „Schmerzpatienten werden natürlich weiter behandelt“, sagt Urbach.

Patienten sollen auch in Praxen soziale Kontakte vermeiden

„Wir fahren die Praxen auf ein Minimum hinunter und beschränken uns auf das klinisch Notwendigste“, sagt Urbach. Der Zahnarzt hofft, dass Patienten vermehrt zu Hause bleiben und sich eben auch möglichst wenig in den Zahnarztpraxen treffen. Weitere Maßnahmen: Die Sitzgelegenheiten in den Wartezimmern wurden reduziert. Mitunter stehen die Stühle auf den Fluren der Praxis. „Um unnötige Sozialkontakte zu vermeiden, bitten wir Begleitpersonen außerhalb der Praxis zu warten“, sagt Urbach. Auch Zeitschriften werden nicht mehr für Patienten ausgelegt.

„Wer einen Termin bei einem Zahnarzt benötigt, sollte sich unbedingt vorher anmelden, denn wir wollen Ansammlungen in den Wartezimmern vermeiden“, sagt der Kreisstellenvorsitzende. Das gelte auch für die Anmeldung beim Notdienst am Wochenende.

Notfallplan tritt bei Schließung der Praxen in Kraft

Derzeit regelt jede Praxis die Patientenversorgung selbst. Als Grundlage für die PPV diente ein Positionspapier der Schweizer Zahnärzte. Darin ist geregelt, wie der Praxenbetrieb während der Pandemie läuft. „Der Plan tritt in Kraft, sobald mehrere Praxen schließen müssen. Ziel ist weiterhin den Sicherstellungsauftrag zu erfüllen“, so Urbach.

Von Einschränkungen ist bislang auch der Wochenenddienst nicht betroffen. “Um Menschenansammlungen beim Notdienst zu vermeiden, sollten sich Patienten weiterhin zuerst an ihren Zahnarzt unter der Woche wenden“, berichtet Urbach. In Wolfsburg sind derzeit 110 Zahnärzte in 69 Praxen tätig.

Unter www.notdienst-wob.de können sich Patienten über die Bereitschaft der Zahnärzte informieren. Kommt es zur Schließung von Praxen wird eine Bandansage am Telefon über den Notdienst informieren.

Lesen Sie auch:

Von Nina Schacht