Corona: So reagieren die Wolfsburger auf die Maskenpflicht in der Fußgängerzone

Wolfsburg

Am ersten Tag nach Einführung einer Maskenpflicht in Teilen der Wolfsburger Fußgängerzone hielt sich der Großteil der Passanten an die neue Regelung. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung unter freiem Himmel sei „sehr, sehr gut beachtet worden“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) im Rat der Stadt. Deutliche Kritik an der Maskenpflicht in der Porschestraße äußerte dagegen die FDP. Deren Fraktionschefin Kristin Krumm warnte vor „einem Überbietungswettbewerb an Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie“.

Am Mittwochnachmittag waren in der Fußgängerzone nur noch vereinzelt Passanten ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs. Eine Beobachtung, die dem Oberbürgermeister von der Polizei und dem städtischen Ordnungsdienst bestätigt worden sei, wie Mohrs betonte. Er rechtfertigte die Maskenpflicht unter freiem Himmel, „denn an diesen Plätzen kann einfach nicht ständig sicher der Abstand eingehalten werden“.

Anzeige

FDP fordert mehr Mitbestimmung und Transparenz bei Corona-Regeln

Die FDP-Fraktion sieht das anders. „Wir sollten den Menschen zutrauen sich verantwortungsbewusst zu verhalten, Risiken zu erkennen und zu minimieren. Es muss eine offene Diskussion zu den Maßnahmen geben, weil die Corona-Bekämpfung nur mit den Bürgerinnen und Bürgern funktioniert“, so Fraktionschefin Krumm. Sie forderte mehr Transparenz und Mitbestimmung bei den Maßnahmen. Mit den neuen Corona-Regelungen seien die Ratsmitglieder erneut vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

13 Corona-Neuinfektionen Die Stadt Wolfsburg meldete am Mittwoch 13 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, damit gibt es 83 bekannte laufende Fälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden 65 Personen positiv getestet. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 52,3. Der maßgebliche Inzidenzwert des Landesgesundheitsamtes für Wolfsburg lag am Mittwoch allerdings noch bei 45,0. Damit blieb die Corona-Warnampel für die VW-Stadt zunächst weiterhin gelb. Die tagesaktuell veröffentlichten Fallzahlen des Wolfsburger Gesundheitsamtes fließen immer mit einem Tag Verzögerung in den Inzidenzwert des Landesgesundheitsamtes ein. Steigt die Inzidenz über 50, treten weitere Beschränkungen in Kraft. In Wolfsburg gilt dann zum Beispiel eine Maskenpflicht an Schulen ab der fünften Klasse auch während des Unterrichts – bislang ist dies nur eine Empfehlung.

Neben dem städtischen Ordnungsdienst wird auch die Polizei die Maskenpflicht in der Fuzo kontrollieren, „Wir werden im Rahmen unseres Dienstes darauf achten“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Die Frage, ob die Stadt die Maskenpflicht am Mittwoch bereits kontrollierte und möglicherweise auch Bußgelder verhängt wurden, blieb zunächst unbeantwortet. Öffentlich sichtbare Hinweise auf die Maskenpflicht gab es nur auf den Werbe-Videotafeln in der Porschestraße. So war die neue Regelung bei manch einem vermeintlichen „Maskenmuffel“ am Mittwoch schlicht noch nicht angekommen. „Das habe ich nicht mitbekommen. Für Leute von auswärts wäre ein Hinweis sinnvoll“, sagte Anna Epp (40) aus Gifhorn.

Regelungen zum Sportbetrieb drohten „völlig überholt zu werden“

Der Corona-Krisenstab der Stadt tagt inzwischen dreimal pro Woche, „vermutlich demnächst noch wesentlich häufiger“, so Mohrs. Der Oberbürgermeister informierte die Ratsmitglieder am Mittwoch über die neuen Corona-Beschränkungen der Stadt, die neben der Maskenpflicht in der Fuzo auch strengere Vorgaben für Pflegeheime und den Sportbetrieb umfassen. Zu diesem Zeitpunkt liefen noch die Beratungen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) über weitere Kontaktbeschränkungen. Durch die dort geplanten Regelungen schienen die Vorschriften der Stadt zum Sportbetrieb nur einen Tag später „völlig überholt zu werden“, so Mohrs.

Stadt stockt Personal für Gesundheitsamt auf

Das Wolfsburger Gesundheitsamt soll in den nächsten Tagen mit Personal aus anderen Verwaltungsbereichen aufgestockt werden. Dafür hätten sich bereits 40 Freiwillige aus dem Rathaus gemeldet, berichtete Mohrs. Neben dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung sei für die Stadt von höchster Priorität, die Kindergärten und Schulen offen zu halten und auch die Wirtschaft weitestgehend am Laufen zu halten. Beim letztgenannten Ziel machte Mohrs allerdings mit Blick auf die Beratungen zwischen Bund und Ländern und den sich abzeichnenden neuen Lockdown bereits Abstriche. Es sei zu erwarten, „dass auch für die Wirtschaft manch schmerzhafter Einschnitt vorgenommen wird“, so der OB. Er habe aber weiter Vertrauen in die Bundesregierung.

Von Florian Heintz