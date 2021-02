Corona: So lief die erste Woche im Wolfsburger Impfzentrum

Seit der Freischaltung der Telefon-Hotline und des Online-Systems zur Buchung von Impfterminen in Niedersachsen gibt es Probleme: Die Hotline ist noch immer überlastet und Nutzer des Online-Systems wurden zeitweise bevorzugt. Hinzu kommt, dass Termine aufgrund der Impfstoffknappheit ohnehin rar sind. Am Dienstag hat das Land deshalb angekündigt, nachbessern zu wollen: Die Terminvergabe soll „erheblich verbessert“ werden. Im April soll die Impfung der Menschen ab 80 Jahren abgeschlossen sein. Für die zweite Prioritätengruppe, zu der die 70- bis 79-Jährigen, Personen mit Vorerkrankungen sowie bestimmte Berufsgruppen gehören, ist ein neues Vorgehen geplant. Die Betroffenen sollen in Etappen zum Vereinbaren eines Impftermins eingeladen werden. Derzeit werden laut dem Land alle Impftermine, „ so schnell wie möglich und ausschließlich an Personen auf der Warteliste vergeben“.