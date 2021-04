Wolfsburg

Wann dürfen Wolfsburgs Geschäfte wieder öffnen? Heute könnte es eine erste Antwort auf diese Frage geben, da der Bundestag über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes entscheiden will. Sie sieht unter anderem neue Öffnungsregeln für den Einzelhandel vor. Ob das Modellkommunen-Projekt des Landes danach nochmal relevant wird, ist derweil völlig unklar.

Eigentlich wollte Niedersachsen längst damit begonnen haben, Öffnungen zu erproben. Doch vergangene Woche hat das Land das Projekt noch vor dem Start auf Eis gelegt. Es will die Abstimmung des Bundestages abwarten.

Jens Hofschröer, WMG-Geschäftsführer: „Es braucht ffür den Handel und die Gastronomie dringend eine zukunftsweisende Öffnungsperspektive."

Die WMG glaubt weiter an das Wolfsburger Öffnungskonzept

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), die sich gemeinsam mit der Stadt, dem Einzelhandel, der Gastronomie und der Ostfalia Fachhochschule dafür stark gemacht hatte, dass Wolfsburg Modellkommune wird, zeigt Verständnis. „Die Verschiebung der Modellprojekte können wir infolge des Anstiegs der Inzidenzen und der noch bestehenden Unklarheiten mit Blick auf das aktuelle Gesetzgebungsverfahren zum Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene nachvollziehen“, teilen die Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann mit. Sie betonen: „Dennoch braucht es für den Handel und die Gastronomie dringend eine zukunftsweisende Öffnungsperspektive, da sich ihre Situation weiter dramatisch zuspitzt.“

Die beteiligten Partner halten laut der WMG-Geschäftsführer weiter an dem Wolfsburger Konzept für Öffnungen fest: „So wurden zwischenzeitlich bereits 15 Teststationen durch unsere Behörden zertifiziert. Weitere Stationen sind im Aufbau.“ Weilmann und Hofschröer hoffen auf eine baldige Anwendung des Konzepts.

Darf der Einzelhandel in Zukunft bis zu einer Inzidenz von 150 Terminshopping anbieten?

Das neue Infektionsschutzgesetz sieht Berichten zufolge vor, dass der Einzelhandel zukünftig bis zu einer Inzidenz von 150 Terminshopping für negativ Getestete anbieten darf. Wolfsburg müsste sich daher noch ein wenig gedulden, am Dienstag lag die Inzidenz bei 185,7.

Marvin Schaber, Manager der City-Galerie: „Grundsätzlich sehe ich es so, dass überhaupt nichts dagegen spricht, den Handel für negativ getestete Personen zu öffnen."

Ob die geplante Regel den Handel zufrieden stellt, ist fraglich. Marvin Schaber, Center-Manager der City-Galerie, erklärt auf WAZ-Nachfrage: „Grundsätzlich sehe ich es so, dass überhaupt nichts dagegen spricht, den Handel für negativ getestete Personen zu öffnen.“ Schaber betont, dass der Handel laut Robert Koch-Institut kein Treiber der Pandemie sei. Die ECE-Gruppe, die die City-Galerie betreibt, hatte sich deshalb vor wenigen Tagen als Teil der Handelsinitiative „Das Leben gehört ins Zentrum“ mit einem offenen Brief an die Politik gewandt. Darin fordert sie unter anderem, die Läden für Geimpfte und Getestete zu öffnen.

