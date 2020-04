Auf Abstand bleiben und nicht in die Kirche gehen können: Für Christen an Ostern eine Herausforderung. Doch die evangelischen Kirchengemeinden versuchen mit außergewöhnlichen Ideen die Menschen an den Ostertagen zu erreichen.

Öffentlicher Kreuzgang: Die Stephanus-Gemeinde in Detmerode hängt an zehn Stationen biblische Texte in der Karwoche aus. Auch am Marktplatz. Quelle: Roland Hermstein