Corona: So bereiten sich Wolfsburgs Schulen auf den Neustart nach den Ferien vor

Wolfsburg

Nächste Woche enden auch in Niedersachsen die Herbstferien. Dann stehen die Schulen in Sachen Corona auch in Wolfsburg erneut im Fokus. Eltern fürchten um die Gesundheit ihrer Kinder: Manche haben Angst vor zu wenig Luft unter Masken, andere vor zu viel kalter Luft aus geöffneten Fenstern. Die Schulleitungen warten derweil noch auf die aktuellsten Vorschriften aus dem Landes-Kultusministerium – doch die meisten bleiben dabei relativ ruhig.

„Wir warten gespannt auf den Rahmenhygieneplan“, sagt Astrid Grawunder-Dageförde von der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule. Einige Lehrer hätten sich eine App, mit der man die Lüftungs-Häufigkeit im Klassenraum berechnen kann, auf ihre privaten Mobiltelefone heruntergeladen. „Bisher hatten wir ja angenehme Temperaturen. Aber in den nächsten Monaten werden wir sicher einiges an Wärmeenergie durch die geöffneten Fenster jagen“, fürchtet sie. Viel mehr Sorge als die Situation im Gebäude mache ihr die Lage in und an den Bussen, wo keine Lehrkraft die Menschen an Masken und Abstand erinnert.

Anzeige

Masken und Menschenverstand

Angst davor, zum Corona-Hotspot zu werden, hat niemand der Befragten. Tanja Moormann, Leiterin der Bunten Grundschule in Detmerode, teilt das Gefühl, dass es im Vergleich zu anderen Lebensbereichen an den Schulen bisher „ganz gut läuft“. Alle achten auf Abstand, bleiben in ihren Kohorten und tragen außerhalb der Klassenräume den Mund-Nasen-Schutz.

Automatisch belüftet: Der nach neuesten Energiespar-Erkenntnissen errichtete S-Trakt des Ratsgymnasium hat offenbar auch zu Corona-Zeiten Vorteile. Quelle: Stadt Wolfsburg

Am Schulzentrum in der Hoffmannstadt gebe es zum Glück allein von der Fläche her viele Möglichkeiten, bestimmte Bereich und Laufwege voneinander zu trennen, so Schulleiter Sascha Knetsch. Zudem gebe es in jedem Klassenraum ein Waschbecken und in einigen auch Schränke oder mietbare Spinde auf den Fluren, in denen sich warme Zusatzkleidung verstauen lässt. „Es ist wichtig, dass wir tagtäglich mit gesundem Menschenverstand alle zusammen agieren“, appelliert er. So gibt es in vielen Klassen einen „Lüftungsdienst“, der ans Fenster-Aufreißen oder ans Wieder-Schließen erinnert, falls es zu kalt wird. Achtsamkeit sei wichtig. Bisher, so lobt er, hätten zudem bei den wenigen Covid-19-Verdachts-Fällen an anderen Schulen in Wolfsburg die Betroffenen und die Verwaltung sehr schnell reagiert. „Im Großen und Ganzen sind alle vernünftig. Und die Heizungen funktionieren“, sagt Knetsch.

Genug Luft – aber eine defekte Heizung

Zumindest in Fallersleben tun sie das. Im Vorsfelder Schulzentrum dagegen ist die Heizungsanlage zurzeit ausgefallen. Wolfgang Preuk, Leiter des Phönix-Gymnasiums, hofft, dass das bis Ferienende repariert ist und in diesem Jahr nicht so häufig passiert wie in den vergangenen. „Mit dem Lüften haben wir jedenfalls keine Probleme – schon gar nicht im F-Trakt, wo die Fassade abgängig ist“, übt er sich in Galgenhumor. Zudem bekomme das Gymnasium nächste Woche Unterstützung von privaten Sponsoren: Verschiedene Firmen hätten zusammengelegt und 15 CO2-Messgeräte besorgt, die im gesamten Gebäude verteilt werden sollen, um an strategischen Stellen den Aerosol-Wert zu ermitteln.

Schule zu Zeiten von Corona Sommer-Fazit: Laut Verwaltungsbericht gab es seit Beginn des neuen Schuljahres mehr als 20 Verdachtsfälle, aber nur drei bestätigte Covid-19-Erkrankte. Eine Ausbreitung der Infektion konnte verhindert werden. Regelmäßig gibt es Videokonferenzen der Stadt mit Kollegien und Schulträgern, bei Bedarf Begehungen. Im Krankheitsfall legt das Gesundheitsamt weitere Maßnahmen fest. Ob Tests oder Quarantänemaßnahmen durchgeführt werden, ist vom Einzelfall abhängig. Oberstes Ziel bleibt es, Infektionsketten zu durchbrechen. Vorsicht bei der Verpflegung: In den Schulmensen ist nur bargeldloses Bezahlen per Chip möglich und es gibt nur noch warme Tellergerichte statt Buffet. Beliebt seien zudem Wollino-Lunchtüten mit Brötchen, Getränk, Obst und Snack. Neben den Mensen gibt es im Schulgebäude Verpflegungspunkte für einzelne Kohorten, wo Masken zum Essen und Trinken ebenfalls abgenommen werden dürfen. Nach und nach wird die Automatenverpflegung ausgebaut. Verbesserungsbedarf bei der Beförderung: Bei den Fahrdiensten der inklusiv beschulten Kinder und Jugendlichen kam es durch Veränderung von Touren und Unterrichtszeiten zu Verspätungen. Und die WVG hat nur begrenzt Kapazitäten zur Verfügung, um bei stark ausgelasteten Linien Verstärker-Busse einzusetzen.

Im Ratsgymnasium sorgen in mehreren Gebäudetrakten automatische Lüftungen für Frischluft, zum Beispiel im neuesten S-Trakt mit MINT-Bereich, Sporthalle und acht allgemeinen Unterrichtsräumen. Trotz Energiespar-Bauweise ließen sich aber dort auch die Fenster problemlos zum Stoßlüften weit öffnen, betont Schulleiterin Jennifer Yavuz.

„Nicht genutzt wird aktuell nur der Ratsmusiksaal im Rathaus, da die automatische Lüftung für permanente Zugluft sorgt, während sich die Fenster nicht öffnen lassen“, erläutert sie, sieht aber aktuell keinen Bedarf für zusätzliche Raumklima-Verbesserung durch Technik oder CO2-Ampeln wie in Hamburg verwendet. Die Aerosol-Berechnung per App habe ergeben, dass die Formel 20-5-20 fürs Lüften (alle 20 Minuten und durchgehend während der Fünf-Minuten-Pausen) grundsätzlich passe. Warme Kleidung sei im übrigen auch schon vor Corona wegen des Aufenthalts im Freien in den großen Pausen im Winter angebracht gewesen. Zudem machen die Lehrkräfte im Ratsgymnasium aus der Not eine Tugend: „Im Rahmen des Aktionstages Sport haben alle ein Heft mit Bewegungsspielen für Lüftungspausen bekommen, dies ist auf sehr positives Echo gestoßen“, so Jennifer Yavuz.

Von Andrea Müller-Kudelka