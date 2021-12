Wolfsburg

Trotz hoher Corona-Infektionszahlen sind Wolfsburgs Schülerinnen und Schüler weiterhin im Präsenzunterricht. Kein Wunder, dass aktuell wieder Diskussionen um einen früheren Start in die Weihnachtsferien oder gar Schulschließungen laut werden, Wie sehen die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern die Debatten? Und wie ist die Corona-Situation an den Schulen momentan überhaupt? Die WAZ hat nachgefragt.

Infektionszahlen sind in den Schulen „durch die Decke gegangen“

Seit den Sommerferien hat sich an den Corona-Regeln in den Schulen kaum etwas geändert – dabei seien die Fallzahlen seit den Herbstferien „komplett durch die Decke gegangen“, wie Vito Brullo (16), Vorsitzender des Stadtschülerrats, sagt. „Es gibt immer wieder Fälle in unserer Klasse oder der Parallelklasse, man hat momentan ein schlechteres Gefühl.“ Das Gefühl bestätigten die aktuellen Corona-Zahlen der Stadt. Demnach liegt die Inzidenz in der Altersgruppe zwischen elf und 18 Jahren derzeit bei 459,5, in der Altersgruppe zwischen sechs und zehn Jahren sogar bei 574,8.

Vor dem Hintergrund, dass die Schulen im vergangenen Jahr schon bei wesentlich niedrigeren Inzidenzen vom normalen Präsenzunterricht abrücken mussten, erscheine jeder Maßstab von damals heute „komplett lächerlich“ meint Brullo.

Unterricht bei geöffnetem Fenster: Für viele Schüler ist das längst Alltag. Quelle: Sebastian Gollnow

Wolfsburger Schüler sprechen sich für früheren Start in die Ferien aus

Der Landeselternrat schlug deshalb vor einigen Tagen vor, die Weihnachtsferien um drei Tage vorzuziehen, sie würden demnach bereits am 17. Dezember beginnen. Das Kultusministerium erklärte daraufhin, dass diesbezüglich noch nichts entschieden sei. Die Idee stößt bei den Wolfsburger Schülerinnen und Schüler aufgrund der angespannten Lage auf „sehr positive Resonanz“.

Dass in Wolfsburg Lehrkräfte wie anderswo in Niedersachsen vorsorglich Klassenarbeiten vorziehen, um auf einen früheren Ferienstart vorbereitet zu sein, kann Brullo hingegen nicht bestätigen. Und selbst wenn es so käme, sehen Brullo und die anderen Vertreter des Stadtschülerrats das Thema gelassen: „Wenn die Arbeiten vorgezogen werden, haben sie auch weniger Inhalte. Außerdem geht es ja nur um drei Tage.“

Elternvertreter würde Rückkehr zum Wechselunterricht begrüßen

Auch von Wolfsburger Eltern gibt es Kritik an der Situation in den Schulen. „Ich höre Stimmen, dass es besser wäre, man würde mit halben Klassen arbeiten“, sagt Stadtelternratsvorsitzender Alexander Paul. Er selbst würde den Wechselunterricht in zwei Gruppen, der in der Pandemie lange Zeit zum Standard gehörte, ebenfalls begrüßen: „Die Digitalisierung hat einen riesen Sprung gemacht. Würde man jetzt im B-Modus unterrichten, wäre die Arbeit sehr intensiv und man hätte das Infektionsrisiko verkleinert“, begründet Paul. Das Wichtigste sei, eine erneute komplette Schließung der Schulen zu vermeiden.

Eltern klagen über Lehrkräftemangel Neben den Herausforderungen der Pandemie beschäftigt den Wolfsburger Stadtelternrat bereits seit längerer Zeit noch ein ganz anderes Thema: Der Lehrkräftemangel. „Wir haben sowas von die Schnauze voll davon, dass der Lehrkräftemangel so schlecht verwaltet wird“, sagt Stadtelternratsvorsitzender Alexander Paul. Deshalb planen ihm zufolge landesweit Eltern den Schritt an dies Öffentlichkeit. „Gerade die Pandemie hat gezeigt, welch wichtige Rolle Lehrkräfte haben. Wenn ich davon zu wenig habe, hat das für alle Konsequenzen“, meint Paul. Gemeinsam mit anderen Eltern fordert der Stadtelternratsvorsitzender deshalb eine langfristige Strategie vom Kultusministerium. In einer Legislaturperiode lasse sich das Problem nicht lösen.

Grundsätzlich funktioniert der Alltag in den Schulen trotz der Pandemie laut Brullo und Paul „ganz gut“. Während es bei einigen Wolfsburger Eltern zwischenzeitlich Irritationen gab, weil sich die Quarantäne-Regeln im Falle einer Infektion mehrfach geändert haben, seien die Vorgaben mittlerweile „weitestgehend respektiert“.

CO2-Ampeln: Sie sollen die Schulen dabei helfen, ausreichend zu lüften. Quelle: Boris Baschin

Lüftung der Räume bleibt schwierig

Schwierig ist Paul zufolge aber nach wie vor das Thema Lüftung. Die Stadt hat die Schulen mit sogenannten CO2-Ampeln ausgestattet. Diese leuchten rot, wenn der CO2-Gehalt in der Luft so hoch ist, dass Schüler und Lehrer das Fenster öffnen sollten. „Schön ist die Lösung nicht“, meint Paul. Die Kälte im Klassenraum sei eine Belastung für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte. Das bestätigt auch Brullo. Allerdings: Die immer wieder diskutierten mobilen Luftfilter wären aus Sicht von Elternsprecher Paul keine Alternative, das belege eine Studie von Stadt und Ostfalia. Sie hatte gezeigt, dass mobile Luftfilter im Vergleich zum normalen Lüften sogar einen schlechteren Effekt haben.

Von Melanie Köster