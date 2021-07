Wolfsburg

Über 100 Tote am Tag und Inzidenzen jenseits der 800: „Katastrophal“ ist das Wort, das Hattab Hicheri wählt, um die Corona-Lage in seinem Heimatland zu beschreiben. Die Geschehnisse vor Ort nehmen den Tunesier, der vor 50 Jahren als Gastarbeiter nach Wolfsburg kam, sichtlich mit. Er hofft auf Unterstützung aus Wolfsburg. Die habe Tunesien auch deshalb verdient, weil das Land selbst oft geholfen habe.

Im Juni starben über 2000 Menschen

„Wir sind mit dem Körper in Deutschland, aber mit dem Kopf in Tunesien“, fasst Hicheri seine aktuelle Gefühlslage zusammen. Das nordafrikanische Land leidet derzeit unter der schlimmsten Infektionswelle seit Beginn der Pandemie. Zuletzt verzeichnete das Gesundheitsministerium knapp 8000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Im Juni kostete das Virus mehr als 2000 Menschen das Leben.

Hicheri berichtet, dass er quasi täglich Anrufe erhalte, weil Bekannte, Freunde oder Nachbarn gestorben seien. Seine Schwester, andere Verwandte und Freunde halten den Wolfsburger über die dramatische Situation in seinem Heimatland auf dem Laufenden. Zudem schaut Hicheri regelmäßig tunesisches Fernsehen.

Die Menschen müssen ihre eigenen Matratzen ins Krankenhaus mitbringen

Was er dort zu sehen bekommt, ist so schlimm, dass er es teilweise wieder abschalten muss: In den Krankenhäusern herrschen katastrophale Zustände. Es fehlen Beatmungsgeräte, Transportmittel und Betten. Die Infizierten müssen teilweise ihre eigene Matratze von zu Hause mitbringen.

Die Impfungen schreiten in Tunesien währenddessen nur langsam voran: Bislang sind von den 11,5 Millionen Einwohnern lediglich zwei Millionen einmal geimpft. Hicheri schiebt das auch auf das Klima: „An den Impfzentren stehen die älteren Leute draußen in der Sonne, es gibt keine Zelte. Das schreckt ab.“ Denn: Zwischen 8 und 17 Uhr seien die Temperaturen momentan kaum auszuhalten.

Es gelten bereits strenge Corona-Regeln

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, hat die tunesische Regierung ähnliche Maßnahmen erlassen, wie sie auch aus Deutschland bekannt sind. Zwischen 20 und 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre, Veranstaltungen und selbst Hochzeiten sind verboten. Außerdem dürfen die Restaurants und Cafés nur eine begrenzte Zahl an Gästen draußen empfangen und müssen früh schließen. „In vier großen Städten dürfen am Samstag und Sonntag außerdem keine Autos fahren“, berichtet Hicheri. Einzelne Regionen riegelte die Regierung ab. Ein Problem ist aus Sicht des Wolfsburgers, dass die Menschen die Quarantäne oft nicht durchhalten, weil die räumliche Situation oft beengt und die Hitze belastend sei.

Der Flughafen von Tunis: Geht es nach Hicheri, sollte trotz der schwierigen Lage niemand auf eine Reise nach Tunesien verzichten. Quelle: Jdidi Wassim/dpa

Geht es nach Hicheri, sollte auf Reisen nach Tunesien dennoch niemand verzichten: Für die Gäste sei die Situation vor Ort sicher. Der Tourismus ist in dem nordafrikanische Land ein wichtiger Wirtschaftszweig.

Die tunesische Community in Wolfsburg treffe die Situation in ihrem Heimatland schwer, sagt der Tunesier. Sie selbst haben daher Geld gesammelt und auch die Bundesregierung ist bereits aktiv geworden und hat Beatmungsgeräte zur Verfügung gestellt. „Aber das reicht nicht“, meint Hicheri. Er appelliert deshalb an „VW, die Stadt, die IG Metall, das Rote Kreuz und das THW“, das Land zu unterstützen. Er betont: „Bei vielen Katastrophen haben die Tunesier mitgeholfen. Zum Beispiel beim Corona-Ausbruch in Italien. Jetzt brauchen sie selbst Hilfe.“

Spenden für Tunesien nimmt das Islamische Kulturzentrum über sein Spendenkonto entgegen: www.islam-wolfsburg.de/wb/pages/spende.php

Von Melanie Köster