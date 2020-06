Wolfsburg

In Wolfsburg sind binnen drei Tagen sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst worden. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 342 Infizierte registriert, wie die Stadt am Montag mitteilte. Einer Schätzung zufolge gelten 249 Menschen als genesen – eine Person mehr als am Freitag.

In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 22 Wolfsburg positiv auf das Coronavirus getestet. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona liegt seit dem 2. Mai unverändert bei 51.

