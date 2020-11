Corona-Schutz in Schulen: Szenario B rückt auch in Wolfsburg näher

Wolfsburg

Angesichts einer anhaltend hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen wird auch in Wolfsburg über den Weiterbetrieb der Schulen diskutiert. Der Stadtschülerrat spricht sich bereits jetzt für einen Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht aus. Bei weiter steigenden Infektionszahlen dürfte ein Übergang zum sogenannten Szenario B in Wolfsburg auch nur noch eine Frage der Zeit sein.

Seit Ende der Herbstferien hat es 66 positive Corona-Tests bei Schülern und Lehrern gegeben. Bei einer kompletten Schulschließung, wie derzeit an der Grundschule Heidgarten in Vorsfelde, werden der Stadt zufolge allerdings nicht mehr alle Einzelfälle mitgeteilt – die Dunkelziffer könnte also noch höher liegen. An zahlreichen weiteren Schulen gab es in den vergangenen Wochen coronabedingte Einschränkungen.

„Die Belastung der Gesundheitsämter ist derzeit immens, mit steigender Tendenz. Dies führt dazu, dass Infektionsschutzmaßnahmen an den Schulen nur verzögert durchgeführt beziehungsweise angeordnet werden“, sagte eine Stadtsprecherin. In diesen Fällen können die Schulen auch selbst Maßnahmen wie Quarantäne für Lerngruppen oder Jahrgänge anordnen.

Der Stadtschülerrat Wolfsburg sieht den derzeitigen Umgang mit den Schulen angesichts hoher Infektionszahlen sehr kritisch. „Zum einen kann ein angemessener Infektionsschutz aufgrund der hohen Anzahl der Schüler trotz der derzeitigen Hygienekonzepte nicht gewährleistet werden und außerdem leidet die Unterrichtsqualität unter den derzeitigen Maßnahmen deutlich“, sagt Sprecher Vito Brullo. Der Stadtschülerrat würde deshalb einen Umstieg auf das Szenario B, zumindest in den höheren Jahrgängen, begrüßen. „Weil so einerseits wieder ein besserer Infektionsschutz ermöglicht würde und andererseits durch die Halbierung der Klassen wieder ein besserer Unterricht, möglicherweise auch ohne Maskenpflicht, stattfinden könnte“, so Brullo.

Vorgesehen ist das Szenario B für Schulen in Regionen ab 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, wenn an der jeweiligen Schule eine Infektionsschutzmaßnahme wie Quarantäne für eine Lerngruppe angeordnet wurde. Derzeit liegt der Inzidenzwert in Wolfsburg nach Berechnungen der Stadt bei 79,6 – Tendenz steigend. Einen Wechsel zum Szenario B unterhalb des Schwellenwerts von 100 sehe die Corona-Landesverordnung nicht vor, erklärte die Stadtsprecherin. Alle Schulen seien sehr engagiert, die durch das Kultusministerium angeordneten Maßnahmen in Kooperation mit dem Schulträger umzusetzen.

In einem Schreiben an die WAZ-Redaktion haben auch Schüler des Ratsgymnasiums den Wunsch nach einem Wechsel zum Szenario B geäußert. Schulleiterin Jennifer Yavuz möchte dagegen am Präsenzunterricht festhalten, zumindest solange das Infektionsgeschehen an der Schule dies zulasse. „Wir haben bislang keinen Corona-Fall an unserer Schule“, so Yavuz.

Schulleiterin des Ratsgymnasiums, Jennifer Yavuz: „Für Schüler ist der Präsenzunterricht wichtig, er gibt Struktur.“ Quelle: Roland Hermstein

Yavuz gibt zu Bedenken: „Für Schüler ist der Präsenzunterricht wichtig, er gibt Struktur.“ Eine Befragung an ihrer Schule habe zudem ergeben, dass viele Schüler mit einer Schulschließung nicht zurecht gekommen seien. Von Schülern, Eltern und Kollegium werde das Szenario A präferiert. Die Pläne für Szenario B liegen laut Yavuz allerdings in der Schublade.

