Der erste Schultag nach den langen Sommerferien ist für Schüler ein besonderes Ereignis. Doch in diesem Jahr ist wegen Corona vieles anders in den Schulen. Die WAZ sprach mit Schülern und Rektoren über den Schulstart.

Corona-Schulstart: So sieht es in den Wolfsburger Schulen aus

Pandemie - Corona-Schulstart: So sieht es in den Wolfsburger Schulen aus

Pandemie - Corona-Schulstart: So sieht es in den Wolfsburger Schulen aus