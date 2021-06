Wolfsburg

Lernen auf dem Handy, keine Luftfilter, aber auch mehr Freiheiten bei den Hausaufgaben und ein Schritt weiter in Richtung Digitalisierung: Die Pandemie stellte viele Schüler vor Herausforderungen, doch auch ihre Selbständigkeit wurde gefördert. Diese Bilanz zieht Vito Brullo, Vorsitzender des Stadtschülerrats Wolfsburg, zum Corona-Schuljahr. Was er sich für eine Schule in der Zukunft wünscht – und welche Lehren aus der Pandemie zu ziehen sind, erzählt er der WAZ.

Die Frage, ob das Corona-Jahr verantwortlich für ein Lerndefizit bei den Schülern sei, lasse sich nicht pauschal beantworten, sagt Brullo: „Das kommt auch mitunter auf die Lehrer an. Einige haben sehr kreative Aufgaben gestellt - und die Aufgaben in Gruppenarbeit lösen lassen“, sagt Brullo. Andere Lehrende hätten sich weniger auf das digitale Lernen eingestellt, die Aufgaben hätten sich nicht vom Präsenzunterricht unterschieden. Auch das Feedback der Lehrer auf gelöste Aufgaben sei recht unterschiedlich ausgefallen.

Lerndefizite abhängig vom sozialen Umfeld der Schüler

Ob Lerndefizite auftraten, sei auch abhängig von dem Umfeld der Schüler. „Je nachdem wie privilegiert man ist“, sagt der Schülervertreter. Etwa ob sich Schüler einen Laptop mit Geschwistern teilen müssten – oder gar auf dem Handy lernten. Zumindest zu Beginn der Pandemie sei das der Fall gewesen. „Insgesamt haben die Schulen in Wolfsburg aber einen großen Sprung bei der Digitalisierung gemacht“, betont Brullo.

Vito Brullo: „Insgesamt haben die Schulen in Wolfsburg aber einen großen Sprung bei der Digitalisierung gemacht.“ Quelle: privat

Nachhilfe in den Sommerferien?

Für all diejenigen, die einen Lernrückstand haben, wünscht sich Brullo eine Sommerschule: „Das Angebot sollte gemacht werden. Ich halte das für sehr sinnvoll.“ Er hofft auch, dass die Schulen die Digitalisierung in Zukunft weiter ausbauen – auch im Präsenzunterricht. „Die digitalen Endgeräte sollten wir auch im Unterricht nutzen.“ Und noch mehr Schulen sollten die gewonnene Eigenständigkeit der Schüler fördern. Wie das aussehen kann? „Mit Wochenplänen arbeiten und die Hausaufgaben flexibel gestalten.“

Brullo Blick in die Zukunft: „Ich hoffe, dass wir das Corona-Jahr nicht irgendwann verdrängen. Wir müssen berücksichtigen, dass Schüler nicht in allen Fächern umfangreiche Kenntnisse haben.“

Von Nina Schacht