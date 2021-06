Wolfsburg

Die Sommerferien stehen bevor, die Zeugnisse auch. Hinter den Schülern aus Wolfsburg liegt eine schwierige Zeit: Zuletzt Unterricht im Szenario B, der Wechsel in den Regelbetrieb steht bevor. Für viele kommt der tägliche Präsenzunterricht jedoch erst nach einer langen Zeit des Lernens im Homeschooling. Welche Bilanz zieht Alexander Paul, Vorsitzender des Stadtelternrates aus dem Corona-Jahr?

„Es war kein verlorenes Bildungsjahr“, sagt Paul, wohl aber seien soziale Kontakte verloren gegangen. Und genau dort müssten sich die Schulen auf ihre Schlüsselqualifikation konzentrieren: „Das Curriculum muss entrümpelt werden. Es ist nicht so wichtig, dass die Schüler in Geschichte alle Pharaonen-Namen kennen. Vielmehr müssen soziale Kontakte gepflegt werden, es muss wieder Teamarbeit stattfinden“. „Und wir müssen uns bei den Schülern bedanken. Sie haben das Schuljahr gut bewältigt und diszipliniert durchgestanden“, so Paul.

Unterricht an der Realschule Fallersleben: „Es war kein verlorenes Bildungsjahr“, sagt der Stadtelternratsvorsitzende Alexander Paul. Quelle: Britta Schulze

Vorsitzender: Lehrer brauchen mehr Freiheitsgrade

Und Lehrende müssten sich aufgrund ihrer pädagogischen Kompetenzen besonders um abgehängte Schüler kümmern. Dafür müssten den Lehrern mehr Freiheitsgrade eingeräumt werden, „aber die Aussage – es sei ein verlorenes Schuljahr – ist mir zu pauschal.“

Alexander Paul, Vorsitzender des Stadtelternrates in Wolfsburg: „Lerndefizite müssen über mehrere Jahre ausgeglichen werden.“ Quelle: Privat

Nachhilfe in den Ferien, das allein reicht Paul nicht. Der Hintergrund: Um die Lücken aufzuholen, will Bildungsministerin Anja Karliczek eine Milliarde Euro für ein bundesweites Nachhilfeprogramm ausgeben. Paul hält das jedoch für zu kurz gegriffen: „Da bleiben pro Schüler 90 Euro übrig. Das ist doch eine politische Nebelbombe“, sagt er. Die Lerndefizite müssten mit Unterstützung über mehrere Jahre ausgeglichen werden.

Paul hofft auf faire Notengebung

Noch knapp sieben Wochen, dann erhalten Schüler ihre Zeugnisse. Viele Kinder und Jugendliche mussten zu Hause lernen. Das fiel den Schülern unterschiedlich schwer. Jetzt steht die Benotung bevor: „Ich denke, dass die meisten Lehrer eine faire Bewertung abgeben“, so Paul. Ganz ohne Bewertung gehe es aber nicht.

Kurz vor den Sommerferien, nach mehr als einem Jahr Schule in der Corona-Pandemie zieht Paul ein nüchternes Fazit zur digitalen Bildung: „Deutschland ist da noch ein Entwicklungsland.“ Die Stadt Wolfsburg aber hätte sich sehr bemüht um die digitale Weiterentwicklung, etwa ein Drittel des Weges sei erreicht.

Von Nina Schacht