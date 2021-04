Wolfsburg

Am Montag sind die Osterferien vorbei – doch in Wolfsburg geht es für viele Schüler dennoch nicht zurück zur Schule. Wegen der hohen Infektionszahlen bleibt die Stadt bei Szenario C. Für diejenigen Schüler, die im Wechselmodell die Schule besuchen, gilt eine Testpflicht.

Weil der Inzidenzwert schon länger über 100 liegt, werden die Schüler wieder zu Hause beschult. Ausgenommen sind Grundschulen, Förderschulen (geistige Entwicklung) und Abschlussjahrgänge aller Schulformen. Außerdem gibt es für die Jahrgänge 5 und 6 eine Notbetreuung.

Stadträtin: Es gibt „kaum den goldenen Mittelweg“

„Mir ist sehr bewusst, dass diese neuerlichen Einschränkungen wieder zu Belastungen bei Ihnen und Euch führen“, versichert Iris Bothe, Stadträtin für Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration, im aktuellen Brief der Stadt an die Eltern. „Es gibt in dieser Situation derzeit kaum den goldenen Mittelweg, der alle Interessen und Konsequenzen gleichermaßen berücksichtigt.“

Zweimal wöchentlich soll zu Hause getestet werden

Für alle Schüler, die jetzt wieder im Wechsel die Schule besuchen – in Grundschulen, Förderschulen, Abschlussklassen oder Notbetreuung – gilt neuerdings eine Testpflicht: Zweimal pro Woche sollen zu Hause vor dem Schulbesuch sogenannte „Laientests“ angewandt werden. Das Kultusministerium hat eine Anleitung veröffentlicht, nach der die Teststäbchen 2,5 Zentimeter tief in die Nase eingeführt werden sollen.

Bei einem positiven Ergebnis müssen die Eltern die Schule informieren, die wiederum die Info ans Gesundheitsamt weitergibt. Ein negatives Ergebnis müssen die Eltern schriftlich bescheinigen – die Schule kann auch die Vorlage des negativen Test-Kits verlangen. Wer die Tests ablehnt, bekommt stattdessen Lernmaterialien für zu Hause.

Vater fordert: Dann sollen lieber alle zu Hause bleiben

Der Wolfsburger Antonio Gregoraci ist fünffacher Vater und hat nicht vor, seine beiden schulpflichtigen Söhne im Alter von zwölf und 14 Jahren zu testen – zu Hause lassen will er sie aber eigentlich auch nicht: „Ich musste meinen Sohn wegen Corona schon um eine Klasse zurückstufen. Wenn Wolfsburg irgendwann ins Szenario B wechselt, wird er wieder zu Hause bleiben, kann da schlechter lernen und bekommt schlechtere Noten.“ Wenn die Infektionszahlen tatsächlich zu hoch seien, sollten lieber alle Schüler zu Hause bleiben – dann könne immerhin richtiger Videounterricht angeboten werden.

„Die Kinder bekommen Angstzustände“, argumentiert Antonio Gregoraci. Anderseits habe sein Sohn nichts dagegen, sich fürs vorm Fußballspielen testen zu lassen. Quelle: Roland Hermstein

Die Laientests hält Gregoraci gleichzeitig für nicht aussagekräftig genug, potenziell verunreinigt und in der Anwendung zu selten: So könnten sich Kinder schließlich auch nach der Testung noch anstecken. Außerdem bekämen die Kinder „Angstzustände“ von den Tests, meint er. „Meine Kinder wollen das nicht, und ich werde den Teufel tun, gegen ihren Willen das Stäbchen in ihre Nasen zu zwängen.“ Dass seine eigene Haltung die seiner Kinder beeinflussen könnte, schließt Gregoraci aus – obwohl sein Sohn andererseits sofort bereit sei, sich im Sommer alle drei Tage testen zu lassen, um weiter Fußball spielen zu können.

Ganz anders positioniert sich Alexander Paul, Vorsitzender des Stadtelternrats. Ihm gefällt die Lösung mit den Tests zu Hause besser als Tests in der Schule, wie es manche Bundesländer handhaben. „Mein 16-jähriger Sohn hätte sich ungern in der Schule getestet“, berichtet er.

Stadtelternratsvorsitzender: „Mit den Tests für zu Hause haben wir kein Problem“

Ein positives Ergebnis vor der gesamten Klasse könnte zu einem Stigma führen, meint Paul. „Mit den Tests zu Hause hätten wir aber kein Problem“, versichert er. Eltern, die die Tests komplett ablehnen, hält er für eine sehr kleine Minderheit.

Stadtschülersprecher bleibt entspannt

„Ich hoffe einfach, dass alle gewissenhaft genug sind, um sich auch zu Hause zu testen“: Vito Brullo, Vorsitzender des Stadtschülerrates, steht der Testpflicht positiv gegenüber. Quelle: Stadt Wolfsburg

Mindestens genauso pragmatisch sieht das auch Stadtschülersprecher Vito Brullo: „Testen ist wichtig, um Schule zu ermöglichen.“ An seiner Schule gab es vor der Ferien einen Probelauf mit Tests vor Ort. „Das hat gut geklappt“, berichtet der 16-Jährige. „Ich hoffe einfach, dass alle gewissenhaft genug sind, um sich auch zu Hause zu testen.“

