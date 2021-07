Corona-Schockanrufe: Betrüger fordern von Wolfsburgern Geld für Medikamente

Wolfsburg

Mit einer besonders perfiden Masche versuchen derzeit Ganoven, speziell ältere Menschen mit Anrufen in Angst und Schrecken zu versetzen und sie zu einer Geldübergabe zu überreden. Wie die Polizei Wolfsburg bestätigte, hat es mehrere Anrufe gegeben, in denen sich ein unbekannter Mann mit osteuropäischem Akzent die Corona-Pandemie zunutze macht.

Angeblich wird Geld für eine Corona-Behandlung benötigt

So meldete sich kürzlich ein „Professor Dr. Schwarz“ vom Städtischen Klinikum Braunschweig bei einem 74jährigen Rentner in Ehmen und teilte ihm mit, dass sein Sohn mit lebensgefährlichen Krankheitssymptomen auf der Intensivstation liege und hier künstlich beatmet werden müsse. Auch Frau und Kind seien mit Corona infiziert. Rückfragen nach dem Vornamen umging der angebliche Arzt mit dem Hinweis auf die ärztliche Schweigepflicht.

Es bestehe allerdings die Möglichkeit, dem Patienten ein bisher nicht offiziell zugelassenes lebensrettendes Medikament zu verabreichen, das jedoch zuvor per Überweisung bezahlt werden müsse. Fünf Behandlungen seien notwendig, insgesamt entstünden Kosten in Höhe von mehr als 25 000 Euro. Das Medikament werde in Kürze offiziell zugelassen, dann bekomme man das Geld von der Krankenkasse zurück.

Als der Rentner Zweifel bekommt, legt der Betrüger auf

Der Ehmer Rentner wurde allerdings stutzig und meldete Zweifel an der Richtigkeit an. Als er um eine Rückrufnummer bat, legte der angebliche Professor auf, nicht ohne die barsche Bemerkung: „Na, dann eben nicht.“ Ein Kontrollanruf im Braunschweiger Klinikum erbrachte übrigens die Bestätigung, das es zwar einen Arzt Dr. Schwarz gebe, ein Corona-Patient mit lebensbedrohlichen Symptomen sei zum genannten Zeitraum allerdings nicht eingeliefert worden. Man sollte sich bei derartigen Anrufen auf nichts einlassen und im Zweifelsfall sofort auflegen, rät die Polizei.

Von Burkhard Heuer