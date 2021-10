Wolfsburg

Auch wenn in Wolfsburg die Corona-Regeln gelockert wurden – wer ungeimpft ist und beispielsweise in die Disco möchte, braucht einen negativen Corona-Test. Spätestens, wenn die Infektionszahlen wieder steigen, wird ein negativer Testnachweis auch für den Besuch im Restaurant wieder unabdingbar. Doch ab dem 11. Oktober müssen Schnelltests meist selbst bezahlt werden. Wie viel wird das kosten?

Die Preise stehen noch nicht überfall fest

Ein Anhaltspunkt, wie tief ungeimpfte Wolfsburger künftig in die Tasche greifen müssen, ist die Corona-Testverordnung des Bundes: Demzufolge bekommen Testzentren von der Kassenärztlichen Vereinigung bisher pauschal 11,50 Euro je Schnelltest erstattet. Wie viel künftig auf dem freien Markt auf dem Preisschild für einen Antigen-Test steht, werden Angebot und Nachfrage entscheiden.

Das Warten auf den Corona-Test: Wie sich die Nachfrage künftig entwickelt, wagt niemand abzuschätzen. Quelle: Roland Hermstein

Das Testzentrum im Klinikum hat bislang keine Preise veröffentlicht. Auch in der Galerie-Apotheke hat man sich noch nicht festgelegt. „Wir werden uns an den Preisen anderer Testzentren orientieren“, erklärt Filialleiterin Katrin Meyer. In der Apotheke seien zuletzt im Schnitt 300 Tests in der Woche durchgeführt worden. Sinke die Nachfrage stark, steige der Aufwand für jeden einzelnen Test und dementsprechend der Preis.

Drive-In in der Autostadt bleibt bis Jahresende

Eine Prognose, wie sich die Nachfrage nach Ende der kostenlosen Tests entwickeln wird, gibt niemand ab. „Eine genaue Entwicklung ist aktuell nicht abschätzbar“, sagt Geschäftsführer Georg Hecht vom Sanitätsdienst Ruhrmedic, der das Drive-In-Testzentrum in der Autostadt betreibt. Aber: „Das Testzentrum wird den Betrieb nach aktuellem Stand bis mindestens Ende des Jahres aufrecht erhalten.“ Die Kosten für einen Antigen-Schnelltest sollen sich auf 15 Euro, bei PCR-Tests auf 85 Euro belaufen.

Schnelltests ab 11. Oktober nicht mehr kostenlos Corona-Schnelltests müssen ab 11. Oktober meist selbst bezahlt werden. Bund und Länder begründen dies damit, dass inzwischen kostenlose Impfungen für alle möglich sind. Eine dauerhafte Übernahme der Testkosten durch die Steuerzahler sei nicht länger nötig. Übergangsregeln gibt es für Kinder von zwölf bis 17 Jahren und Schwangere, sie können noch bis 31. Dezember einen kostenlosen Test pro Woche machen. Generell weiter gratis testen lassen können sich Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder erst in den letzten drei Monaten vor dem Test zwölf Jahre alt geworden sind. Gratis bleibt es auch für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen.

„Wir haben beschlossen, ab dem 11. Oktober 15 Euro für den Antigen-Test zu berechen“, sagt Adrian Kitta vom Corona-Schnelltest-Center in der City-Galerie. Bei den bisher schon kostenpflichtigen PCR-Tests bleibe es bei 79 Euro.

Manche Teststationen in Wolfsburg schließen

Im Corona-Schnelltestzentrum an der Heinrich-Nordhoff-Straße und an der Teststation im Kaufhof sollen die Schnelltests ab 11. Oktober zwölf Euro kosten. Wie sich die Nachfrage künftig entwickele, sei schwer einzuschätzen. „Wir hoffen, dass sich die Bürger weiterhin verantwortungsvoll verhalten und sich testen lassen“, sagt Natalie Gericke von der Verwaltung. Die Schnelltest-Station im Globus-Baumarkt in Fallersleben soll zum 11. Oktober schließen.

Der VfB Fallersleben schließt sein Testzentrum für die meisten Kunden

Beim VfB Fallersleben war die Nachfrage zuletzt stark gesunken. Für Nicht-Mitglieder will der Verein die Tests ab dem 11. Oktober nicht mehr anbieten. „Der Aufwand ist einfach sehr hoch“, sagt Vorsitzender Nicolas Heidtke. Eine Ausnahme mache man für die Gruppen, die nach der neuen Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums weiterhin einen Anspruch auf kostenlose Tests haben: Kinder und Jugendliche, Schwangere sowie Menschen, bei denen medizinische Gründe gegen eine Impfung sprechen.

Eine Übersicht über die Schnelltestzentren in Wolfsburg bietet die Stadt auf www.wolfsburg.de/coronavirus an.

Von Christian Opel