SV Nordsteimke wartet auf Freigabe für Hallensport

Schilder, Desinfektionsmittel, Flatterband – der SV Nordsteimke hat alles für den Neustart des Hallensports mit Corona-Schutzmaßnahmen vorbereitet. Auf den Sportplätzen läuft der Trainingsbetrieb mit Einschränkungen, nun sollen auch Kurse in der Halle wieder starten. „Wir warten auf die Freigabe der Stadt Wolfsburg“, sagt Vorsitzender Jochen Schröder.

Getrennte Ein – und Ausgänge und Abstandsmarkierungen

Beim Hygienekonzept habe man sich an den Regeln des Niedersächsischen Turnerbundes sowie des Fußballverbandes orientiert. „Wir haben alles ausgemessen“, sagt Schröder. In der kleinen Halle dürfen höchstens fünf, in der großen maximal 20 Personen arbeiten. Das sollte immerhin für einen Kursus reichen. Auf dem Boden erinnern Markierungen an die Einhaltung der Zwei-Meter-Abstandsregel.

Es gibt Schilder mit Hygienehinweisen sowie getrennte Ein- und Ausgänge. Desinfektionsmittel, Papierhandtücher und Abfallbehälter stehen bereit. Die Sportler tragen sich in eine Liste ein. „Yoga, Pilates oder Bauch-Beine-Po – da reicht es, ein Handtuch mitzubringen“, sagt Schröder. Wenn Geräte benötigt werden, müssen diese zwischendurch desinfiziert werden. Die Geräteräume dürfen nur die Trainer betreten, Umkleiden und Duschen müssen zu bleiben.

Vorgaben machen Mannschaftssport schwer

Verzichtet werden muss wegen der Hygienebestimmungen noch auf Sportarten wie Badminton oder Volleyball. „In der nächste Woche wollen wir testen, ob es mit dem Tischtennis klappt“, erklärt der Vorsitzende. Leichter gesagt als getan, denn theoretisch dürfte der Ball nicht mehr benutzt werden, wenn er auf den Boden fällt.

Der Sportplatz ist abgeflattert

Auch beim Sport draußen auf dem Platz machen die Vorgaben den Trainingsbetrieb nicht leichter. Fußballspartenleiter Julien Schröder flatterte die Plätze ab. „Wir haben neulich mit 17 Mann trainiert und den ganzen Platz gebraucht“, erklärt Schröder. Der Trainer teilte vier Gruppen auf je ein Viertel des Platzes auf. Immerhin: „Das hat gut geklappt, ich war begeistert.“

Was den Vereinschef auch freut, ist der Rückhalt durch die rund 950 Mitglieder. Seit mehr als zwei Monaten musste der Sportbetrieb wegen der Corona-Pandemie ruhen. Der Verein habe dafür eine Vergütung der Beiträge angeboten. „Ein einziger hat das in Anspruch genommen. Alle anderen haben gesagt, dass sie die Beträge dem Verein spenden wollen.“

Von Christian Opel