Corona: Rund 400 Wolfsburger stehen unter Quarantäne

Wolfsburg

Mit der steigenden Zahl der Corona-Infektionen müssen sich auch immer mehr Wolfsburger in Quarantäne begeben. Derzeit befinden sich nach Angaben der Stadt rund 300 Wolfsburger in häuslicher Abgeschiedenheit, weil sie Kontakt mit einem nachweislich Infizierten hatten. Dazu kommen die momentan fast 100 aktiven Fälle, die positiv getestet wurden und für die eine Corona-Isolation angeordnet wurde. Bei Verstößen gegen die Auflagen droht den Betroffenen ein Bußgeld von bis zu 3000 Euro.

Quarantäne kann nicht durch negativen Test vorzeitig beendet werden

Es ist ein Anruf, den wohl viele Wolfsburger fürchten: Das Gesundheitsamt meldet sich und teilt mit, dass man als Kontaktperson eines Corona-Infizierten identifiziert wurde und sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben muss. Auch durch einem negativen Test kann die Quarantäne nicht vorzeitig aufgehoben werden. „Ein negatives Testergebnis führt nicht zu einer Beendigung, denn der Test stellt eine Momentaufnahme dar und bedeutet nicht, dass sich die abgestrichene Person nicht infiziert haben kann“, erklärt Stadtsprecherin Monia Meier. Die Inkubationszeit bei Covid-19 beträgt bis zu 14 Tage – deshalb auch die zweiwöchige Quarantänezeit.

Einkauf, Zeitung und Post stehen vor einer Wohnungstür: Wer unter Quarantäne steht, ist auf Hilfe angewiesen. Quelle: dpa

Die Einhaltung der Quarantäne wird durch das Gesundheitsamt kontrolliert. Wie häufig dies geschieht, ist nicht bekannt. Quarantäne-Verweigerer könnten sich in Wolfsburg aber keineswegs sicher fühlen, erklärt die Stadtsprecherin. „Es erfolgen regelmäßige Anrufe durch Mitarbeitende des Gesundheitsamtes sowie im Einzelfall Vor-Ort-Besuche.“ Bei Anrufkontrollen seien auch schon Verstöße gegen die Quarantäne-Pflicht festgestellt worden. In solchen Fällen sieht die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ein Bußgeld zwischen 500 und 3000 Euro vor.

Die Betroffenen dürfen sich nur auf ihrem Grundstück aufhalten

Was während der Quarantäne erlaubt ist und was nicht, darüber werden die Betroffenen in einem Gespräch durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes informiert. Weiteres Infomaterial kommt per Post oder E-Mail nach Hause. „Alle bekommen die Aufforderung sich bei Symptomentwicklung sofort mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzten“, sagt Meier.

Quarantäne und Isolation Der Begriff der Quarantäne bezieht sich laut Robert-Koch-Institut auf die zeitweilige Absonderung symptomfreier Personen, bei denen eine Ansteckung wahrscheinlich ist, da sie in Kontakt mit einer ansteckenden Person waren. In Wolfsburg standen zuletzt 289 Personen unter Quarantäne (Stand: 9. November, 20 Uhr). Bei der Isolation handelt es sich um die Absonderung von kranken oder nachweisbar infizierten Personen. In Wolfsburg sind davon aktuell 96 Menschen betroffen (Stand: 10. November, 16 Uhr). In manchen Fällen empfiehlt das Gesundheitsamt aufgrund eines Infektionsrisikos eine Präventivquarantäne. Die Betroffenen werden gebeten zuhause zu bleiben, bis eine Überprüfung durch das Gesundheitsamt erfolgt ist. Diese Empfehlung gilt derzeit für zahlreiche Kinder und Jugendliche, an deren Schule es einen Corona-Fall gab.

Laut der Quarantäne-Regeln dürfen sich die Betroffenen nur auf ihrem Grundstück aufhalten und keinen Kontakt zu anderen Personen aufnehmen – der Mindestabstand beträgt zwei Meter. Der eigene Balkon oder die Terrasse sollten nur betreten werden, wenn dabei ein Kontakt mit anderen Menschen ausgeschlossen ist. Immerhin: „Bei eingezäunten Grundstücken dürfen sich Erkrankte auch im Garten aufhalten“, heißt es von der Stadt. Dagegen muss Abfall in der Quarantäne-Zeit gesammelt werden – am besten in gut verschließbaren Müllsäcken. Vor die Haustür zu stellen, damit Nachbarn ihn wegschmeißen, sei nicht ratsam. „Auf den Müllsäcken könnten sich Viren befinden“, erklärt die Stadt.

Hilfsangebote fürs Einkaufen

Wer unter Quarantäne steht, darf natürlich auch nicht einkaufen gehen. Für Hilfe verweist die Stadt unter anderem auf das DRK, das zum Beispiel Essenspakete an die Tür bringe. Auch das Projekt „Wir helfen“ von Stadt, VfL Wolfsburg und Stadtjugendring stelle sich gerade wieder auf.

Von Florian Heintz