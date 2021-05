Wolfsburg

Wolfsburgs Inzidenzzahl tänzelt weiter um den kritischen Wert von 150 herum. Die WAZ erklärt, wie sich die schwankenden Zahlen auf Handel, Schule und das öffentliche Leben auswirken und welche Regeln gelten.

Entscheidend für die Regeln ist die Zahl, die das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet. Laut dem RKI lag die Inzidenz in Wolfsburg am Freitag bei 150,4, am Samstag bei 131,9 und am Sonntag bei 164 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Inzidenz pendelt im kritischen Bereich

Damit ist der Wert zwar wieder gestiegen, doch die Maßnahmen für den Handel ändern sich noch nicht. Erst wenn die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 150 liegt, treten neue Regeln in Kraft.

Geschäfte bleiben für Click & Meet geöffnet

Die Geschäfte bleiben deshalb vorerst für Terminshopping geöffnet. Grundsätzlich gilt: In allen Geschäften, die dank Click & Meet wieder Kunden empfangen dürfen, ist neben einem Termin ein negativer Corona-Test notwendig – zum Beispiel in Bekleidungsgeschäften oder im Baumarkt. Der Test darf maximal 24 Stunden alt sein. Ihn können zertifizierte Testzentren, Apotheken oder Ärzte durchführen. Unter Umständen bieten Geschäfte an, den Test direkt vor Ort zu machen. Nicht zulässig ist hingegen ein zu Hause durchgeführter Selbsttest. Für Personen, die seit 15 Tagen vollständig geimpft sind, entfällt die Testpflicht. Sie müssen die Impfung durch ihren Impfpass oder eine Bescheinigung nachweisen.

Corona-Testzentrum in der City-Galerie: In Bekleidungsgeschäften, Baumärkten und einigen anderen Läden herrscht neuerdings Testpflicht. Quelle: Britta Schulze

In allen Läden, die unabhängig von der Inzidenz immer öffnen dürfen, zum Beispiel in Supermärkten und Drogerien, ist auch jetzt kein Corona-Test notwendig.

Körpernahe Dienstleistungen sind weiterhin nicht erlaubt. Kosmetikstudios und andere müssen warten, bis die Inzidenz unter 100 liegt. Ausnahmen gelten für Friseursalons und medizinisch notwendige Angebote wie Fußpflege. Wer einen Termin mit Friseur oder Fußpfleger hat, muss allerdings eine FFP2-Maske tragen – OP-Masken reichen nicht mehr aus.

Realschule Fallersleben: Die Schüler kehren am Montag abwechselnd zurück in die Schule – doch damit könnte schnell wieder Schluss sein. Quelle: Britta Schulze

Die Wolfsburger Schulen, Kitas und Großfamiliennester starten am Montag nach langer Zeit wieder ins Wechselmodell, also Szenario B. Wie lange das möglich bleibt, ist aber noch offen. Ab einer Inzidenz von über 165 an drei aufeinanderfolgenden Werktagen geht es zurück ins Szenario C: Distanzunterricht für die meisten Schüler, Wechselmodell für Grundschulen und Abschlussklassen. Mit 164 kratzte der Sonntag schon an der kritischen Marke, die kommenden Werktage könnten im schlimmsten Fall wieder (fast) alle Schüler ins Homeschooling verbannen.

Hinter geschlossenen Türen: Die Ausstellung im Kunstmuseum muss warten – solange die Inzidenz über 100 liegt, bleiben Museen und Galerien geschlossen. Quelle: Marek Kruszewski

Die Gastronomie bleibt weiterhin geschlossen, möglich sind nur Abholungen und Bestellungen. Erst ab einer Inzidenz von unter 100 dürften zumindest die Außenbereiche wieder öffnen. Auch die Museen und Galerien bleiben bis dahin geschlossen.

Freibad Fallersleben: Drei Freibäder und ein Hallenbad öffnen ab dem 15. Mai für den Individualsport. Quelle: Britta Schulze

Öffnen werden hingegen die Freibäder und ein Hallenbad ab dem 15. Mai, allerdings nur für den Individualsport. Ein Haushalt, eine einzelne Person oder zwei Menschen aus verschiedenen Haushalten können dann ein halbes Freibad (Almke, Fallersleben oder VW-Bad) oder ein ganzes Hallenbad (Sandkamp) buchen.

Allerpark: An Christi Himmelfahrt herrscht im eingezeichneten Bereich ein Alkoholverbot. Quelle: Stadt Wolfsburg

Für Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai, gilt ein Alkoholverbot im Allerpark, inklusive des Bereichs um die Volkswagen Arena, den Arena-See und die dortigen Parkplätze.

Von Frederike Müller