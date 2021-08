Wolfsburg

Die Sommerferien sind fast vorbei: Am Donnerstag beginnt für viele Kinder und Jugendliche in Wolfsburg wieder der Schulalltag. Mit der Normalität wird der aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie weiterhin wenig zu tun haben. Für die ersten Schulwochen macht das Land besonders strenge Vorgaben. Sie sollen einen „möglichst sicheren Schulstart“ ermöglichen. Die WAZ erklärt, welche Regeln ab Donnerstag gelten.

Wie soll der Unterricht stattfinden?

Geplant ist das „Szenario A“ und daher der Präsenzunterricht. Die Schulen sollen laut dem Land möglichst das ganze Jahr über geöffnet bleiben. Das „Kohortenprinzip“ bleibt bestehen. Das „Szenario B“, mit dem Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, soll es aber nicht mehr für das ganze Bundesland geben. Falls es zu Corona-Ausbrüchen kommt, soll das Gesundheitsamt nur für die betroffene Schule Maßnahmen anordnen.

Welche Besonderheiten gibt es zum Schuljahresbeginn?

Das Land hält das Ansteckungsrisiko zum Schuljahresbeginn für besonders hoch, da viele Familien in den Ferien gereist sind oder Ausflüge unternommen haben. „Infektionsketten sollen schon zu Beginn des Schuljahres vermieden werden, um den Präsenzunterricht nicht durch Quarantänemaßnahmen zu gefährden“, betont Stadtsprecherin Christiane Groth. Bis Mittwoch, 22. September, gelten deshalb besonders strikte Präventionsmaßnahmen.

Wie oft müssen Tests stattfinden?

Um mögliche Infektionen so früh wie möglich zu erkennen, müssen sich alle Schülerinnen und Schüler in den ersten sieben Tagen des neuen Schuljahres täglich testen. Davon ausgenommen sind vollständig geimpfte und genesene Personen. Ab Freitag, 10. September, sind dann drei Tests pro Woche erforderlich. Nach dem 22. September will das Land die Lage neu beurteilen.

Tägliche Tests und Masken: Erst ab dem 10. September soll es in den Schulen erste Lockerungen geben. Quelle: Christian Charisius/dpa

In welchen Bereichen gilt eine Maskenpflicht?

Bis zum 22. September müssen Kinder und Jugendliche aller Klassen und Schulformen im Schulgebäude und auch während des Unterrichts eine Maske tragen. Dabei sind FFP2-Masken und medizinische Masken erlaubt. Kinder unter 14 Jahren dürfen alternativ Stoffmasken tragen.

Im Freien, im Sportunterricht sowie während der Lüftungspausen dürfen die Schülerinnen und Schüler laut dem Land „Maskenpausen“ einlegen und den Mund-Nasen-Schutz ablegen.

Warum gibt es in vielen Schulen noch immer keine Luftfilter?

Die Stadt hat Anfang 2021 gemeinsam mit der Ostfalia Hochschule Luftreiniger in Schulen und Kitas getestet und war nicht von ihnen überzeugt. Stadtsprecherin Groth betont: „Als Ergebnis ist grundsätzlich festzustellen, dass die natürliche Lüftung durch Stoß- oder Querlüftung eine hohe Wirksamkeit für den Luftaustausch hat.“ Die Schulen sollen ihre Räume daher weiterhin alle 20 Minuten für fünf Minuten lüften. „Zur Unterstützung stellt die Stadt CO2-Ampeln zur Verfügung“, erklärt Groth. Sie zeigen an, wann der CO2-Gehalt in der Luft so hoch ist, dass Schüler und Lehrer das Fenster öffnen sollten.

Mobiler Luftfilter: Einige Wolfsburger Schulen sollen jetzt doch welche erhalten. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Überall dort, wo Stoß- und Querlüftung nicht möglich ist, sollen laut der Stadt jetzt doch mobile Luftreiniger zum Einsatz kommen. Eine Eilvorlage des Landes ermöglicht die Bestellung der Geräte. Die Stadt hatte die Luftfilter zunächst aufgrund der Ergebnisse des Tests mit der Ostfalia grundsätzlich abgelehnt.

Was ist mit den Abstands- und Hygieneregeln?

Die bereits bekannten und eingeübten Abstands- und Hygieneregeln gelten nach den Ferien weiterhin. Hierzu zählen regelmäßiges Händewaschen und Abstandhalten.

Was gilt im Schulbus?

In allen Bussen besteht eine Maskenpflicht, die genauso gestaltet ist, wie die im Schulgebäude.

Landesweite Impfaktion für Menschen ab 12 Jahren Seit Kurzem empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Covid-19-Impfung auch für junge Menschen zwischen zwölf und 17 Jahren. Das Land Niedersachsen plant dafür in dieser Woche in allen kommunalen Impfzentren Angebote für Kinder und Jugendliche. Erziehungsberechtigte von jungen Wolfsburgern haben Informationen zu freien Terminen in Elternbriefen erhalten.

Warum gelten die strengen Regeln sogar für Grundschulen?

Das Land Niedersachsen geht laut Stadtsprecherin Groth davon aus, dass die vierte Welle insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betreffen wird, weil viele von ihnen nicht geimpft sind. „Aus diesem Grund hat das Land Niedersachsen die gleichen Vorgaben für alle Jahrgänge, auch im Grundschulbereich gemacht, insbesondere weil für die jüngeren Kinder unter zwölf Jahren noch kein Impfangebot zu Verfügung steht“, sagt Groth.

Von der Redaktion