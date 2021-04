Corona-Regeln an Ostern: Wo die Wolfsburger mit Kontrollen rechnen müssen

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat wegen der hohen Infektionszahlen die Corona-Regelungen über die Osterfeiertage verschärft und verstärkte Kontrollen von Polizei und Ordnungsdienst angekündigt. Was jetzt gilt und wo Wolfsburger mit Kontrollen rechnen müssen:

Rund um Arena- und Allersee beziehungsweise im Allerpark gilt ein Lagerverbot. Picknicken und Sonnen auf der grünen Wiese ist dort tabu, auch Grillen ist verboten. Spazierengehen bleibt erlaubt, ebenso darf an den Wegen und Plätzen auf Sitzmöglichkeiten wie einer Bank oder einem Findling Platz genommen werden. Das Lagerverbot gilt von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag, 2. bis 5. April.

Neben einem Lagerverbot an Arena- und Allersee über die Osterfeiertage treten in Wolfsburg ab sofort noch weitere Corona-Regeln in Kraft. Ein Überblick.

Polizei erhöht Präsenz über die Feiertage deutlich

Wer trotzdem in der Runde die Flasche kreisen lässt, nur weil alle auf einem Findling sitzen, muss mit Konsequenzen rechnen. Die aktuellen Regeln und Kontaktbeschränkungen gelten weiter und wurden landesweit sogar verschärft. Treffen dürfen sich nur Personen eines Haushalts mit einer weiteren Person, Kinder bis sechs Jahren dürfen dazukommen. In ganz Niedersachsen sind über die Osterfeiertage Ansammlungen von Menschen in der Öffentlichkeit verboten, selbst wenn der Abstand eingehalten wird.

Die Stadtverwaltung hat am Mittwoch angekündigt, die Skaterskulptur im Allerpark an der B 188 über die Ostertage zu schließen. Dort seien in den vergangen Tagen viele Menschen unterwegs gewesen, was sich nicht mit steigenden Infektionszahlen und dem Ansammlungsverbot des Landes vereinbaren lasse.

Die Wolfsburger Polizei hat ihre Kräfte aufgestockt und will unter anderem im Allerpark und verstärkt kontrollieren. „Die Präsenz wird mit Blick auf die Feiertage deutlich erhöht. Verstöße werden konsequent geahndet“, kündigt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch an. Auch im Skaterpark, am Schillerteich oder in der Fußgängerzone sollten sich die Wolfsburger auf verstärkte Kontrollen einstellen. Wo es Massenansammlungen gibt, will die Polizei durchgreifen.

Droht Wolfsburg eine Ausgangssperre?

Neben dem Lager- und Ansammlungsverbot treten in Wolfsburg ab sofort zwei neue Regeln in Kraft. Alle Mitarbeitenden in Kitas sind nun verpflichtet, an jedem Arbeitstag einen Schnelltest zu machen.

Seit Dienstag gilt außerdem eine Maskenpflicht bei haushaltsfremden Mitfahrern im Auto. Alle Insassen müssen also eine Maske tragen. Wer mit mehreren Personen im Wagen unterwegs ist, muss mit entsprechenden Verkehrskontrollen rechnen.

Für den Fall, dass in Wolfsburg die Inzidenz drei Tage in Folge über 150 steigt, sieht die Landesverordnung außerdem eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr vor. Anwohner dürften dann nur noch aus triftigen Gründen aus dem Haus. Der Krisenstabes muss einschätzen, ob die Überschreitung des Inzidenzwerts von Dauer ist und eine Ausgangssperre für die ganze Stadt oder nur einzelne Gebiete gelten muss. Entscheidend sind die vom Land Niedersachsen berechneten Inzidenzwerte. Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) will bei der heutigen Sitzung des Krisenstabes über eine Ausgangsssperre sprechen.

Von Christian Opel