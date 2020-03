Corona-Regeln: Polizei ahndet zahlreiche Verstöße – 150 Strafanzeigen

Wolfsburg

Bei Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln hat die Wolfsburger Polizei am Wochenende zahlreiche Verstöße festgestellt. Bei den Überprüfungen im Stadtgebiet wurden am Freitag und Samstag insgesamt rund 150 Strafanzeigen geschrieben.

Dabei ging es den Angaben zufolge um Verstöße gegen die Betretungsverbote vor allem im Allerpark einschließlich der Parkplätzen P1 bis P6, aber auch am Schillerteich und im Kaufhof. Außerdem registrierten die Beamten einem Sprecher zufolge immer wieder Verfehlungen gegen das Kontaktverbot bei kleinen Personengruppen mit drei oder mehr Personen.

Dringender Appell des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) appellierte an die Wolfsburger, sich an die Betretungsverbote zu halten. „Es geht um sehr viel. Es geht um Ihren Schutz und den Schutz Ihrer Mitmenschen. Insbesondere im Allerpark hat das am Wochenende wieder nicht geklappt. Das führt dazu, dass wir die Verbote weiterhin aufrechterhalten und Verstöße hart ahnden“, sagte Mohrs.

Bei den Kontrollen im Stadtgebiet schrieb die Polizei am Freitag insgesamt 59 Strafanzeigen, am Samstag kamen fast 100 weitere dazu. Außerdem sprachen die Beamten 114 Platzverweise aus. Die Polizei sei auch Hinweisen von Bürgern zu Ansammlungen oder größeren Personengruppen über Social-Media-Kanäle nachgegangen. „Die Einsatzkräfte werden nicht nachlassen und konsequent sehr niederschwellig eingreifen, um die Bestimmungen durchzusetzen und notfalls Strafverfahren einzuleiten“, so Wolfsburgs Polizeichef Olaf Gösmann.

Verstöße gegen Corona-Regeln werden härter bestraft

Seit Samstag greifen der Polizei zufolge noch einmal verschärfte Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus im öffentlichen Raum. Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen seien weiterhin eine Ordnungswidrigkeit. Allerdings gelten Ansammlungen von mehr als neun Personen in der Öffentlichkeit ab sofort als Straftat. Auch wer das Betretungsverbot von Allerpark, Schillerteich und Kaufhof missachtet, mache sich nun strafbar. Verstöße werden mit Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafen geahndet, hieß es.

Ausnahmen gelten unter anderem für Familien

Grundsätzlich gilt wegen der Coronakrise, dass man nur allein oder zu zweit unterwegs sein darf. Ausnahmen gelten für Familien und Bewohner gemeinsamer Wohnungen. Bei jedem Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen einzuhalten.

Von Florian Heintz