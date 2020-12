Wolfsburg

Das Rathaus der Stadt Wolfsburg wird in der Zeit von Mittwoch, 16. Dezember, bis zunächst zum Freitag, 8. Januar, lediglich im Rahmen eines reduzierten Dienstbetriebes geöffnet. Bereits vereinbarte Termine werden in dieser Zeit wahrgenommen. Ausweisdokumente, Bewohnerparkausweise und Führungszeugnisse können nur in der Zeit vom 28. bis 30. Dezember nicht ausgehändigt werden.

Dringender Appell an Arbeitgeber

Mit den reduzierten Öffnungszeiten folgt die Stadt der Empfehlung aus der Konferenz zwischen Bund und Ländern. Hier wurde der dringende Appell an Arbeitgeber gerichtet, Betriebsstätten entweder durch Betriebsferien oder großzügige Home-Office Lösungen vor und nach den Weihnachtsfeiertagen zu schließen.

Die Erziehungsberatungsstelle bietet offene telefonische Sprechstunden am 21. und am 28. Dezember jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr an. In dringenden Fällen zum Thema Kinderschutz sind die Mitarbeiter des Eingangsmanagements der Sozialen Dienste zu den Servicezeiten unter Telefon (0 53 61) 28 28 27 oder per E-Mail an ema@stadt.wolfsburg.de erreichbar. Für alle weiteren dringenden Anfragen und Auskünfte ist das Service-Center unter der Behörden-Rufnummer 115 oder unter Tel. (0 53 61) 28 12 34 erreichbar.

Die Verwaltungsstellen Fallersleben und Vorsfelde nehmen bereits vergebene Termine mit Bürgern in diesem Zeitraum wahr. Alle übrigen Ortsteilsprechstellen sind bis auf weiteres geschlossen.

Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung werden auch über den Jahreswechsel uneingeschränkt fortgeführt. Bei allen Fragen zu Corona steht ebenfalls das Service-Center zur Verfügung. Die Corona-Hotline des Landes Niedersachsen ist unter Telefon (0511) 120 60 00 erreichbar.

