Wolfsburg

Am Sonntag hat das Robert-Koch-Institut für ganz Niedersachsen keine neuen Corona- Fälle gemeldet. Grund soll laut dem NDR eine technische Störung im Landesnetz sein. Die Wolfsburger Inzidenz ist dadurch auf 222,9 gesunken. Seit heute gelten außerdem neue Corona-Regeln in der VW-Stadt.

Bedeutende Erleichterungen gibt es für körpernahe Dienstleister: Bei Friseuren, Optikern, Tattoo-Studios und Co. gilt ab sofort wieder die 3G-Regel. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die zuvor eingeführte 2G-plus-Regel für diese Bereiche gekippt.

Ab sofort gilt 2G im Einzelhandel

Für den Einzelhandel gibt es hingegen Verschärfungen: Seit heute ist in den Geschäften die 2G-Regel in Kraft. In Läden, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, dürfen daher nur noch geimpfte und genesene Personen. Um den Zutritt zu vereinfachen, können Kunden sich ab Montag in der Innenstadt Bändchen für das Handgelenk abholen, die sie dann statt des Impf- oder Genesenennachweises vorzeigen. Ein zusätzlicher negativer Test ist im Einzelhandel nicht erforderlich. Eine FFP2-Pflicht im Einzelhandel gibt es entgegen eines ersten Entwurfs nicht, eine medizinische Maske ist weiterhin ausreichend. In Bus und Bahn ist ab sofort hingegen eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Außerdem enthält die neue Verordnung strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Ein Haushalt darf sich nur noch mit zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.

Für den Sport gibt es hingegen Erleichterungen: Wenn in einem geschlossenen Raum je Person zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen, gilt nur noch die 2G-Regel.

Alle neuen Corona-Regeln hat die WAZ hier für Sie aufgelistet.

Kein früherer Start in die Weihnachtsferien

Die Weihnachtsferien für die Schüler sollen trotz der hohen Infektionszahlen wie geplant am 23. Dezember starten. Allerdings entfällt ab dem 17. Dezember die Präsenzpflicht.

Darüber hinaus enthält die neue Verordnung Vorgaben für die Warnstufe 3 und regionale Hotspots mit einer Inzidenz über 350. Diskos, Clubs und Weihnachtsmärkte sollen in der Warnstufe schließen müssen, außerdem sind Beschränkungen für private Treffen von Geimpften und Genesenen vorgesehen. Diese haben für Wolfsburg aber vorerst keine Relevanz, da in der VW-Stadt weiterhin die Warnstufe 2 gilt. Allerdings: In der Zeit vom 24. Dezember bis zum 2. Januar sollen die Regeln für die Warnstufe 3 in ganz Niedersachsen gelten. Das Land will damit die Ansteckungsgefahr während der Feiertage verringern.

Im Klinikum liegen fünf Corona-Patienten auf der Intensivstation

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 7091 Personen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert, 108 verstarben im Zusammenhang mit der Infektion. Im Klinikum lagen am Sonntagmorgen fünf Personen mit Covid-19 auf der Intensivstation, vier von ihnen mussten invasiv beatmet werden. Die landesweite Hospitalisierungsrate ist am Sonntag auf 6,2 gestiegen (Vortag: 6,1). Der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen ist zudem von 10,5 auf 10,9 Prozent geklettert.

Mittlerweile sind 77,9 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, 74,3 Prozent gelten als vollständig geimpft. Die Quote liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt: In ganz Deutschland sind durchschnittlich 72 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einmal gegen das Coronavirus geimpft. Die mobilen Impfteams und Ärzte haben in Wolfsburg bislang zudem 21 694 Drittimpfungen durchgeführt.

Hohe Impfquote: In Wolfsburg sind 77,9 Prozent der Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

2G-plus-Regel in vielen Bereichen – Ausnahmen für Menschen mit Booster-Impfung

Seit rund einer Woche gilt in der VW-Stadt in vielen Bereichen die „2G-plus-Regel“. Während Ungeimpfte weiterhin gar keinen Zutritt zu Restaurants, Theatern oder Kinos haben, müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen – ausgenommen seit Samstag sind alle Personen, die eine Booster-Impfung vorweisen können. Auch körpernahe Dienstleister wie zum Beispiel Friseure und der Sport im Innenbereich sind von der 2G-plus-Regel betroffen.

Von der 2G-plus-Regel ausgenommen sind Menschen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Als Personen mit erfolgter Booster-Impfung gelten auch genesene Personen, die eine zweite Impfung erhalten haben. Personen, die nach der Genesung lediglich eine Impfdosis erhalten haben, müssen sich hingegen weiterhin testen lassen, bevor sie Einrichtungen, Betriebe oder Veranstaltungen besuchen, für die die 2G-plus-Regelungen gelten.

Weihnachtsmarkt findet nur noch als To-Go-Angebot statt

Seit vergangener Woche gilt außerdem wieder eine FFP2-Pflicht für alle. Medizinische Masken sind in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder für einen Besuchs- und Kundenverkehr zugänglich sind, nicht mehr gestattet. Die Regel betrifft auch Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern. Die Stadt Wolfsburg hat darüber hinaus für die Wochenmärkte wieder eine Maskenpflicht verhängt. Der Weihnachtsmarkt wurde deutlich verschmälert und umgebaut.

Von der Redaktion