In Wolfsburg haben am Montagabend nach Schätzungen der Polizei 650 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert, etwas weniger als in der Woche davor. Während sich auf der südlichen Porschestraße ein nicht angemeldeter „Montagsspaziergang“ formierte, fanden sich auf dem Rathausplatz Teilnehmer bei einer Gegenkundgebung ein. Sie entzündeten rote Grablichter in Gedenken an die Corona-Toten.

58 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Maskenpflicht-Verstößen

Die Polizei war wieder mit einem Großaufgebot vertreten. Beamte aus Wolfsburg wurden von der Bundespolizei unterstützt, auch eine Reiterstaffel war im Einsatz. Kurz nach 17 Uhr setzte sich der Protestzug gegen die Corona-Politik in Bewegung. Den Weg durch die mittlere Porschestraße riegelte die Polizei erneut ab, die Menge zog über Schillerstraße und Kleiststraße in Richtung Nordkopf, dann über Rothenfelder Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Bebelstraße, Siemensstraße in Richtung Rathausstraße.

Per Lautsprecherdurchsagen forderte die Polizei zur Einhaltung der FFP2-Maskenpflicht auf. „Dieser Aufforderung kamen am Ende etwa 70 Prozent der Teilnehmer nach“, so Sprecherin Melanie aus dem Bruch. In 58 Fällen leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Außerdem wurden drei Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Widerstand und tätlichen Angriffs.

Eine Frau verteilte unter den Teilnehmern Bücher der Mitbegründerin einer Freikirche. „Halleluja, Friede, Friede“ skandierte jemand in der Menge, Trillerpfeifen und Pfiffe waren zu hören, ansonsten blieb es ruhig.

„Irgendwann können die Pflegekräfte auch nicht mehr“

Bei der Gegendemo, deren Teilnehmerzahl die Polizei auf 250 schätzte, sprach derweil Klinikum-Personalratsvorsitzender Olaf Kehring über den teils „sehr dramatischen“ Alltag der Pflegekräfte auf der Intensivstation. „Irgendwann können die auch nicht mehr.“ Einige hätten sich bei der Arbeit selbst mit Corona infiziert. Ein Arbeitstag in voller Schutzmontur und FFP2-Maske – „das ist Schwerstarbeit“. Kehring warb für die Impfung als Weg aus der Pandemie. „Über 90 Prozent der Patienten in deutschen Krankenhäusern, die mit Covid-19-Infiziert sind, sind nicht geimpft.“

Die Organisatoren Katharina Rosch und Frank Hocke freuten sich über wachsende Unterstützung, darunter „Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ und Kirchenkreis. Neben OB Dennis Weilmann (CDU) und Amtsvorgänger Klaus Mohrs (SPD) kamen viele weitere Politiker.

Grußwort von Schriftsteller Rafik Schami

Rosch verlas ein Grußwort des Schriftstellers Rafik Schami, nach dessen Essay „Gegen die Gleichgültigkeit“ sie und Hocke die Gegendemo benannt hatten. „Von solchen Bemühungen um die Sensibilisierung der Menschen und von solch aktivem Widerstand gegen die Gleichgültigkeit träumt jeder Humanist“, heißt es darin.

Den ganzen Januar über seien weitere Gegenkundgebungen angemeldet. „Wir wollen zeigen, dass es Bürger gibt, die sich impfen lassen, Maske tragen und hinter dem Staat stehen, auch wenn wir selbst nicht alle Corona-Regeln toll finden und tief betroffen sind.“

