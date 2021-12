Wolfsburg

Nach dem so genannten „Montagsmarsch“ durch Wolfsburg von Kritikern der aktuellen Corona-Maßnahmen haben sich hochrangige Volkswagen-Vertreter eindeutig positioniert: Personalvorstand Gunnar Kilian, die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und der Leiter des VW-Gesundheitswesens, Lars Nachbar, warben einmal mehr fürs Impfen – nur die Impfung von möglichst vielen Menschen helfe gegen die Pandemie und mache ein normales Leben wieder möglich.

Corona-Protest in Wolfsburg: Polizei zeigt Demonstranten an

Nach Angaben von Melanie aus dem Bruch, Sprecherin der Wolfsburger Polizei, nahmen am Montagabend 660 Menschen an der Demonstration in der City teil – mehr als vor einer Woche. Größere Probleme habe es nicht gegeben, so die Sprecherin. Nach Ende der Veranstaltung habe man die Personalien von fünf Teilnehmern aufgenommen, „die den Bereich trotz Aufforderung nicht verlassen wollten“. Die erwartet nun eine Anzeige.

Corona-Protest: Rund 600 Menschen zogen am Montagabend durch die Wolfsburger Fußgängerzone. Quelle: Boris Baschin

Montagsspaziergang: Flugblätter von Parkdeck geworfen

Ein Verkehrsproblem habe es an der Kleiststraße gegeben, als dort Demonstranten die Straße querten – „Kollegen haben kurzzeitig den Verkehr umgeleitet“, so aus dem Bruch. Außerdem seien Flugblätter vom Parkdeck des Müller-Hochhauses geworfen worden.

Daniela Cavallo erkrankte selbst an Corona

Für diese Art von Kritik an Corona-Maßnahmen hat Daniela Cavallo nur sehr wenig Verständnis: „Ich war selber vor knapp einem Jahr an Covid-19 erkrankt. Ich hatte einen heftigen, aber zum Glück kurzen Verlauf. Ich kenne Kolleg/innen und Bekannte, für die Corona lebensbedrohlich war oder die es sogar das Leben gekostet hat.“ Sie könne daher die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, „nicht nachvollziehen“.

3G-Kontrollen am VW-Tor Ost: In offenen Querdenker-Briefen werden sie mit Maßnahmen der Nationalsozialisten verglichen. Quelle: Britta Schulze

Die Erkenntnisse der Wissenschaft seien eindeutig: „Impfen ist unsere einzige Chance, die Pandemie hinter uns zu lassen. Denn Fakt ist: Nur wer sich impfen lässt, ist vor einem schweren Krankheitsverlauf deutlich besser geschützt.“ Auch Dr. Lars Nachbar sagt: „Für mein Ärzteteam und mich ist die Impfung die beste und wirkungsvollste Maßnahme, um die Pandemie überwinden zu können.“ Corona-Maßnahmen könne man erst dann beenden, „wenn fast die gesamte Bevölkerung gegen das Virus immunisiert ist“.

Lars Nachbar sieht zwei Wege aus der Pandemie

Für ihn gebe es nur zwei Wege dorthin: „Entweder alles laufen lassen, mit dramatischen Konsequenzen, oder impfen. Die Impfung stellt den kontrollierten Weg dar, bei dem wir die Risiken und Nebenwirkungen gut kennen und diese einschätzen können. Daher gibt es keinen rationalen Grund, sich einer Impfung zu verweigern.“

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon 95.000 Impfungen bei Volkswagen

Für Gunnar Kilian ist eine Impfung nicht nur Selbstschutz, sondern auch ein Zeichen von Solidarität. Er sei deshalb von der Einstellung der Volkswagen-Beschäftigten „immer wieder beeindruckt“. Die Umsetzung der vom Gesetzgeber vorgegebenen 3G-Regel erfahre eine „breite Unterstützung unserer Belegschaft“. Auch beim Impfen lobt er seine Kolleginnen und Kollegen: „Bei der Volkswagen AG konnten wir bereits rund 95 000 Impfungen durchführen. Über 40 000 Beschäftigte konnten wir so schon komplett immunisieren. Allein in den vergangenen zwei Wochen haben wir bereits 11 000 Booster-Impfungen verabreicht. Bis Ende dieser Woche werden es etwa 18.000 sein.“ Auch zwischen Weihnachten und Neujahr biete Volkswagen Impfungen an.

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian: Auch zwischen Weihnachten und Neujahr wird bei Volkswagen geimpft. Quelle: Kay Nietfeld

Cavallo kritisiert Querdenker-Briefe

Daniela Cavallo kritisiert zudem in Wolfsburg kursierende Querdenker-Briefe: Wer in offenen Briefen „allen Ernstes die Umsetzung staatlicher Corona-Auflagen an den VW-Werkstoren zum Schutze der Menschen in Bezug zum Nationalsozialismus setzt, sollte sich abgrundtief schämen.“

„Szene radikalisiert sich täglich“

IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger sieht es ähnlich: „Mit aller Entschiedenheit müssen Staat und Justiz hier einer Szene entgegenwirken, deren Duktus sich täglich radikalisiert.“ Man erlebe zunehmend, „dass der gesellschaftliche Ton rauer wird und die Grenzen des Sagbaren weiter verschoben werden.“

Von Carsten Bischof