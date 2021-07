Corona-Prämie gleicht Belastung für Pflegekräfte in Wolfsburg nicht aus

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg gedenkt mit ihren Bürgerinnen und Bürgern am Freitag den Auswirkungen von Corona in den vergangenen Monaten. Die Pandemie hat vieles verändert, doch die Belastungen für Pflegekräfte ist weiterhin hoch. Der Applaus von den Balkonen ist verklungen. Operationen, die verschoben werden konnten, mussten oder müssen nachgeholt und Verluste ausgeglichen werden. Parallel zum Normalbetrieb natürlich. Die WAZ hörte sich in der Pflege um.

„Das Personal wird verheizt“

Eine Pflegekraft, die anonym bleiben möchte, ist mehr als desillusioniert: „Das Personal, was jetzt noch da ist, wird verheizt. Haben wenigstens die Prämien etwas bewirkt? „Das Grundprinzip der Prämien war gut, aber die Durchführung erscheint ungerecht.“ Speziell bei öffentlichen Arbeitgebern habe es bis zur Auszahlung sehr lange gedauert, weil niemand in Vorkasse gehen wollte oder konnte, schon gar nicht die Krankenkassen. Private Häuser seien zum Teil großzügiger, schon beim Einstiegsgehalt und Urlaubsanspruch, um sich so Personal zu sichern.

Die Arbeitgeber in Wolfsburg versichern einhellig, man habe sich bei der Auszahlung an die gesetzlichen Vorgaben gehalten. Demnach haben Pflegekräfte in Vollzeit 1500 Euro erhalten und Verwaltungskräfte bis zu 500 Euro. Gesundheitsdezernentin Monika Müller, zuständig fürs Klinikum, kommentiert: „Die Prämie für Pflege ist eine schöne, aber eben einmalige Anerkennung. Grundsätzlich müssen wir als Gesellschaft dringend die Frage beantworten, ob wir bereit sind, dafür dauerhaft Löhne und Arbeitsbedingungen zu schaffen und zu finanzieren, die den beruflichen Weg in Pflege und Gesundheit attraktiv machen.“

Quelle: Britta Schulze

Dazu gehöre auch die Frage, ob die Gesundheitsversorgung zunehmend der Privatwirtschaft überlassen wird oder staatliche und gemeinnützige Strukturen politisch wieder gestärkt werden. „Funktioniert Gesundheit und Pflege als echte Daseinsvorsorge, die sich an der Wirkung und nicht der Wirtschaftlichkeit ausrichtet, müssen und können die Löhne so ausgestaltet sein, dass es keiner Prämien bedarf“, meint Müller.

Corona-Prämien für Pflegekräfte Im Klinikum der Stadt Wolfsburg schwankten die Boni bei den vollzeitbeschäftigten Pflegekräften in den Jahren 2020 und 2021 zwischen einem mittleren dreistelligen und einem vierstelligen Betrag. Laut Sprecher Thorsten Eckert gab es sowohl tarifliche Prämien als auch Boni, die über Regelungen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und Regelung der Pflegesätze finanziert und weitergereicht wurden. Beamte, außertariflich Beschäftigte, einzelne Führungskräfte und ärztliches Personal oder andere Beschäftigte in hohen Entgeltgruppen hätten keine Sonderzahlungen erhalten. Dafür gab es zusätzlich Boni für Mitarbeitende aus de Labor, dem Reinigungsdienst und der Logistik. Im Pflegeheim der AWO in der Goethestraße in Wolfsburg waren laut Geschäftsführung 153 Mitarbeitende zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. Juni 2021 beschäftigt, von denen 121 eine Sonderzahlung erhalten haben. Keine Prämie gab es für Kräfte in Elternzeit und Langzeiterkrankte oder für Beschäftigte, die bereits eine Prämie von einem vorherigen Arbeitgeber erhalten hatten. Beim DRK in Wolfsburg erhielten 180 Mitarbeitende Zulagen von bis zu 1000 Euro (Vollzeitkräfte) plus bis zu 500 Euro Aufstockung vom Land Niedersachsen. Die Diakonie, die mit sieben Senioren- und Pflegeheimen zum größten Arbeitgeber in diesem Bereich in Wolfsburg zählt, sammelt zurzeit noch Daten für die Beantwortung der WAZ-Anfrage.

Bei den Prämien gab es zudem bürokratische Hürden. „Die Antragsvoraussetzungen sind nicht immer dienlich, die Möglichkeiten der Unterstützung auch ausschöpfen zu können“, meint DRK-Vorstand Thorsten Rückert. Vermehrte Kündigungen hat es während der Pandemie aber offenbar nirgendwo gegeben, im Gegenteil: Die Fluktuation im Klinikum war laut Sprecher Thorsten Eckert sogar geringer als in den Jahren zuvor.

Handlungsbedarf für Reform der Pflege

Einer der größten Arbeitgeber in Wolfsburg im Bereich Pflege ist die Diakonie mit rund 1500 Beschäftigten. Geschäftsführer Ralf Werner Günther sagt: „Die Pflegebranche steht schon seit langem vor großen Herausforderungen. Durch die Pandemie sind diese wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein getreten. Das Scheitern des flächendeckenden Tarifvertrags zeigt, dass es auf politischer Ebene großen Handlungsbedarf gibt für eine grundsätzliche Reform der Pflege.“

Diakonie-Geschäftsführer Ralf Werner Günther: „Es gibt auf politischer Ebene großen Handlungsbedarf für eine grundsätzliche Reform der Pflege.“ Quelle: Boris Baschin

Rückert (DRK) sieht das ähnlich: „Auch nach der Verabschiedung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz muss die Pflege weiterhin in der öffentlichen Diskussion bleiben, um langfristig ein stabiles Pflegesystem etablieren zu können.“ Christoph Grölz von der AWO resümiert mit Blick auf die letzten Monate: „Der Zuspruch der Zivilgesellschaft, Vereine und Stiftungen war durchaus bemerkenswert, ebenso die der Kommune und des Trägers. Regelungen und Verfügungen auf Landesebene wirkten aber manchmal eher etwas konfus und waren nicht immer unbedingt hilfreich.“

Von Andrea Müller-Kudelka