Polizei stellt 43 Verstöße bei Corona-Kontrollen fest

Wolfsburg

Die Wolfsburger Polizei weitet ihre Kontrollen im Kampf gegen das Coronavirus aus. Bei Kontrollen am Mittwoch seien 43 Ermittlungsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz in der Stadt Wolfsburg und im Landkreis Helmstedt eingeleitet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. „Die Einsatzkräfte werden auch in den kommenden Tagen sehr niederschwellig eingreifen, konsequentes Einhalten der Bestimmungen durchsetzen und notfalls Strafverfahren einleiten“, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt Olaf Gösmann.

Mehr als 40 Beamte seien täglich im Einsatz, um die Einhaltung der Allgemeinverfügungen des Landes und der Kommunen zu überprüfen. Eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger halte sich vorbildlich an die Bestimmungen. In Wolfsburg stellte die Polizei Verstöße gegen das Betretungsverbot in allen drei bestehenden Verbotszonen fest, wobei der Schwerpunkt auf dem Kaufhof und dem Allerpark lag.

Betrieb in Fallersleben verstieß gegen die Auflagen

Auch bei Missachtung des Kontaktverbotes von Kleingruppen mit drei oder mehr Personen seien die Beamten eingeschritten. „Mehreren Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern zu Ansammlungen oder Personengruppen wurde konsequent nachgegangen“, sagte ein Polizeisprecher. Teilweise seien danach die Personalien der Personen aufgenommen, Anzeigen gefertigt oder ermahnende Gespräche geführt worden. In Fallersleben musste ein Außenbewirtschaftungsbereich eines Betriebes geschlossen werden.

Im Landkreis Helmstedt hatten nach Polizeiangaben vereinzelt noch Betriebe geöffnet, die nach den Corona-Bestimmungen zu schließen wären. Dazu zählten zwei Märkte, ein Kiosk, zwei Verkaufswagen und eine Bar.

Stadt appelliert: Private Feiern unterlassen

Die Stadt Wolfsburg betont, dass die Corona-Maßnahmen für den öffentlichen Raum auch im privaten Bereich beachtet werden müssen. Es habe vermehrt Hinweise auf private Feiern gegeben. „Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Maßnahmen, die durch die Allgemeinverfügung für den öffentlichen Raum gelten, auch im privaten Rahmen beachtet werden müssen“, teilte die Stadt Wolfsburg bei Facebook mit. „Bitte unterlasst deshalb private Feiern, auch im Rahmen von Geburtstagen oder anderen Jubiläen.“

