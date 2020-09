Wolfsburg

Trotz der weiterhin geltenden Corona-Auflagen nähern sich die Pflegeheime in Wolfsburg langsam wieder dem Normalbetrieb. Aufgrund der Rückkehr zum Alltag werde künftig auch wieder stärker die Qualität in den Einrichtungen kontrolliert, teilte die Stadt am Freitag mit. Die örtlichen Heimbetreiber seien in dieser Woche über die baldige Wiederaufnahme der Regelprüfungen informiert worden.

Bei konkreten Meldungen hätten aber weiterhin Kontrollen stattgefunden

Während der Corona-Pandemie und des Besuchsverbots in den Heimen seien die regelmäßigen Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen ( MDK) und die städtische Heimaufsicht ausgesetzt worden. Bei konkreten Meldungen hätten aber weiterhin Kontrollen stattgefunden. Der MDK prüft ab Oktober wieder. Die Heimaufsicht werde - sobald es das Land zulässt - ebenfalls wieder die Pflegeheime in Wolfsburg prüfen, hieß es.

Anzeige

„Gerade im Bereich der Pflege wurde in den letzten Monaten überdeutlich, wie schwierig und sensibel es ist, gute Pflege, Gesundheitsschutz und soziale Kontakte für pflegebedürftige Menschen gleichermaßen zu verwirklichen“, sagte Sozialdezernentin Monika Müller. Fehlende Schutzausrüstung, zu wenig Kapazitäten für Corona-Tests, zu wenig Wissen über die Infektionswege und eine im Nachgang späte Schließung für Dritte hätten dazu geführt, dass zu Beginn der Pandemie in Deutschland und in ganz Europa die Ausbreitung in Pflegeheimen nicht verhindert werden konnte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Anzahl der Beschwerden über Zustände in Pflegeheimen ist der Stadt zufolge im Laufe des Jahres überwiegend coronabedingt erheblich gestiegen. Bis einschließlich August seien 40 Anlassprüfungen durchgeführt worden. Bei der Frage, ob die Personalstärke in den Heimen ausreichend sei, verweist die Stadt auf eine derzeit laufende Bewertung auf bundespolitischer Ebene. Dies könne von der städtischen Heimaufsicht nicht beeinflusst werden.

Im Hanns-Lilje-Heim seien bei mehrerer Prüfungen keine gravierenden Mängel festgestellt worden

Müller verteidigte die Heimaufsicht auch gegen kürzlich geäußerte Kritik der Linken-Bundestagsabgeordneten Pia Zimmermann in Verbindung mit dem Coronavirus-Ausbruch mit mehr als 40 Todesfällen im Hanns-Lilje-Heim. Dort seien bei mehreren Prüfungen in kurzen Abständen vor Ausbruch der Pandemie keine gravierenden Mängel festgestellt worden. „Es ist unwürdig, wenn einzelne Mitarbeitende einer Verwaltung für eine Pandemie oder gar das Sterben in Heimen verantwortlich gemacht werden, um einen Wahlkampf auf Bundes- oder Kommunaler Ebene einzuläuten“, sagte Müller.

Die Stadt Wolfsburg betreibt selbst bislang keine Pflegeheime. Man bemühe sich im Austausch mit Trägern der Einrichtungen um ein bedarfsgerechtes Angebot, erklärte die Stadt – mit dem ergänzenden Hinweis: „Sofern der Wunsch besteht, dass die Stadt selbst Pflegeangebote aufbauen soll, kann aus der Kommunalpolitik heraus dazu jederzeit ein Antrag erfolgen.“

Stadt bemüht sich um neues Angebot für Kurzzeitpflege

Ein Problem sieht die Stadt auch darin, dass die Kurzzeitpflegeeinrichtungen aufgrund unternehmerischer Entscheidungen der Betreiber in vollstationäre Pflegeeinrichtungen umgewandelt worden seien. Man habe wiederholt darauf hingewiesen, dass diese Kurzzeitpflegeplätze dringend benötigt würden, könne darauf aber keinen Einfluss nehmen. Die Stadt führe deshalb Gespräche über die Ansiedlung einer neuen Kurzzeitpflegeeinrichtung.

Von Florian Heintz