Innenstadt

Nach langer Corona-Pause öffnete auch das Planetarium Wolfsburg am Wochenende wieder die Türen für das Publikum. Der Betrieb läuft zwar noch sehr eingeschränkt, aber immerhin leuchten wieder die Sterne und Planeten an der Kuppel.

Zur Galerie Das Wolfsburger Planetarium ist wieder geöffnet. Von Freitag bis Sonntag sind je zwei Vorstellungen im Angebot. Die WAZ schauten sich den „Sternenhimmel über Wolfsburg“ an.

„Es ist so schön, dass es endlich wieder los geht“, freute sich Isabell Schaffer, wissenschaftliche Leiterin des Planetarium Wolfsburg. Sie moderierte am Samstagnachmittag die erste Live-Show seit vielen Wochen. „Der Sternenhimmel live erklärt“ ist zurzeit besonders spannend.

Anzeige

Jupiter und Saturn mit bloßem Auge erkennbar

„Man kann sehr viele Planeten in diesem Monat beobachten“, erklärte Schaffer. Jupiter und Saturn sind sogar mit dem bloßen Auge erkennbar. Später im Monat werden auch Mars und Merkur zu sehen sein. Auch die Venus zeigt sich im Juli am Morgenhimmel, allerdings zu sehr früher Zeit.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

In der Sternenshow wird kein vorprogrammiertes Programm gezeigt. Isabell Schaffer steuert per Hand durch die Weiten des Alls und zeigt Sternenbilder, die Mondoberfläche und vieles mehr. Wer gut aufpasst, kann sich exakt das später real anschauen, denn auf die Kuppel wird genau der Himmel projiziert, den man in Wolfsburg sehen kann.

Je zwei Vorstellungen von Freitag bis Sonntag

Weil genau das im Moment so spannend ist, ist „Der Sternenhimmel live erklärt“ jetzt besonders häufig im noch abgespeckten Programm. Von Freitag bis Sonntag laufen jeweils zwei Vorstellungen. Inhaltlich ist es vor allem auf Familien ausgerichtet.

Im Gebäude herrschen die Hygienevorschriften, die man auch von anderswo her kennt. Abstandsregeln müssen eingehalten werden, die Mund-Nasen-Maske ist die ganze Zeit zu tragen. Und weil sich die Sitze in der Kuppel sehr weit kippen lassen, klaffen sehr große Lücken zwischen den mit grünem Bezug gekennzeichneten Sitzen. Es sind gerade mal 38 Plätze.

Jede Vorstellung ist anders

„Wir haben einen vorgefertigten Sitzplan, der wird aber zu jeder Vorstellung angepasst“, erläuterte Isabell Schaffer. Je nachdem, wie viele Personen gemeinsam die Tickets möglichst online gekauft haben, werden die Sitzgruppen zusammengestellt, um einerseits die Sicherheitsabstände zu garantieren, auf der anderen Seite aber auch Gruppen, die zusammen sitzen dürfen, nicht auseinander zu reißen.

Am Samstag hat das sehr gut funktioniert. Mit 37 Besuchern war die Vorstellung fast ausverkauft. Die Besucher waren zufrieden und spendeten am Ende langen Applaus für die erste Live-Sternenshow seit langer Zeit im Planetarium Wolfsburg. Infos unter www.planetarium-wolfsburg.de.

Von Robert Stockamp