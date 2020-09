Wolfsburg

Kreativ durch die Krise: Die SPD-Ratsfraktion hat sich bei einem Besuch im Hallenbad darüber informiert, wie das Kulturzentrum die Herausforderungen der Corona-Pandemie meistert. Während bislang nur im Biergarten Veranstaltungen stattfinden, soll ab Mitte September auch das Programm in den Räumen des Hallenbads wieder anlaufen.

Ab Mitte September laufen wieder Filme im Programmkino des Hallenbades

Den Auftakt für den Neustart macht das Programmkino. Während noch bis Freitag, 11. September, das Open-Air-Kino im Biergarten läuft, soll am Sonntag, 13. September, der Film „Undine“ als erster wieder im Kino des Kulturzentrums zu sehen sein. In seinem Kino will das Hallenbad zunächst 20 der üblichen 60 Sitzplätze belegen.

Im Nichtschwimmerbecken beginnt das Programm am 1. Oktober mit einer Lesung des Journalisten und Autors Felix Scharlau. Er stellt darin seinen Ende 2019 veröffentlichten Roman „Du bist es vielleicht“ vor. Auch im Nichtschwimmerbecken ist die Besucherzahl deutlich reduziert: Statt der bisherigen 280 Stühle stellt das Hallenbad nur 80 auf. Bistro-Tische dienen außerdem als Abstandshalter.

Veranstaltungen im Biergarten verliefen zuletzt erfolgreich

„Wir wollen wieder Kultur machen, wieder für unsere Besucher da sein“, erklärte Prokurist Andreas Plate beim Besuch der SPD-Ratsfraktion. Von der Kulturausschuss-Vorsitzenden Iris Schubert bekamen er und Hallenbad-Chef Frank Rauschenbach dafür ein Lob: „Es ist sehr schön zu sehen, wie aktiv ihr mit der Situation umgeht.“

Konzerte im Sitzen: Wegen der Corona-Pandemie verbrachten selbst die 200 Besucher eines Punkrock-Konzertes ihren Abend im Sitzen. Quelle: Boris Baschin

Der Biergarten des Hallenbades ist seit Ende Mai geöffnet. Rauschenbach bestätigte der SPD-Ratsfraktion, dass die Veranstaltungen dort bislang trotz Corona-Einschränkungen ein Erfolg gewesen seien: „Mittlerweile laufen die Open-Air-Angebote super. Die Besucher halten sich an die Regeln. So haben sogar die 200 Gäste eines Punk-Konzertes neulich ihre Sitzplätze nicht verlassen.“

