Corona-Patienten: So ist die Lage im Klinikum Wolfsburg

Wolfsburg

Trotz steigender Corona-Neuinfektionen sieht das Wolfsburger Klinikum aktuell keine Engpässe bei der Intensivpflege. Bei einer Verschlimmerung der Lage gebe es noch Handlungsspielräume bei der Zahl der Betten und beim Einsatz des Pflegepersonals. „Jeder Intensivpatient, der ein Bett benötigt, wird es auch bekommen“, sagt die Leiterin der Zentralen Notfallaufnahme, Dr. Bernadett Erdmann, die das Klinikum auch im Corona-Krisenstab der Stadt vertritt.

Am Montag wurden im Klinikum drei Covid-19-Patienten behandelt, davon musste einer intensivmedizinisch betreut und künstlich beatmet werden. „Das ist eine sehr niedrige Zahl. Andere Kliniken haben deutlich mehr Patienten“, betont Erdmann.

Anzeige

Sind die Wolfsburger besonders diszipliniert bei der Einhaltung der Corona-Regeln ?

Eine mögliche Erklärung ist für die Medizinerin das disziplinierte Verhalten der Wolfsburger bei der Einhaltung der Corona-Regeln. Dafür spreche auch der Inzidenzwert, der in Wolfsburg erst seit einigen Tagen die kritische Grenze von 50 überschritten hat, während etliche andere Städte und Landkreise in Niedersachsen bei über 100 liegen. Sie habe den Eindruck, dass sich die Wolfsburger im öffentlichen Raum zum Beispiel beim Einkaufen oder in Teilen der Innenstadt auch unter freiem Himmel ganz überwiegend an die Maskenpflicht halten. „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dazu beiträgt“, sagt Erdmann mit Blick auf die aktuell relativ entspannte Situation im Klinikum.

Das Klinikum Wolfsburg verfügt derzeit über 36 Intensivbetten, davon 26 auf der Erwachsenen-Intensivstation und 10 in der Kinderklinik inklusive der Frühgeborenen-Intensivstation. Insgesamt 34 Intensivbetten waren am Montagnachmittag nach Angaben des DIVI-Intensivregisters belegt. „Wir könnten sehr kurzfristig zehn weitere Intensivplätze schaffen“, erklärt Erdmann.

Klinikum Wolfsburg musste bislang keine planbaren Operationen verschieben

Anders als im Frühjahr zu Beginn der Pandemie muss das Klinikum nur noch eine sehr geringe Zahl an Betten für Corona-Patienten freihalten: sieben auf der Normalstation sowie zwei Intensivbehandlungsplätze. „Wir haben bislang auch keine planbaren Eingriffe verschieben müssen“, berichtet Erdmann. Bei einer steigenden Zahl von Corona-Patienten könnte dies allerdings wieder notwendig werden. Eine Prognose möchte die Medizinerin dazu nicht abgeben. „Wir können nur auf die aktuelle Entwicklung reagieren und hoffen sehr, dass die von der Politik ergriffenen Maßnahmen dazu beitragen, dass die Fallzahlen nicht weiter steigen“, so Erdmann.

Lesen Sie auch: Corona: WAZ-Interview zur Lage am Klinikum

Im Notfall könnte auch wie im Frühjahr das Hotel Global Inn in der Kleiststraße wieder zu einem Behelfskrankenhaus umgebaut werden. „Das ist in der aktuellen Situation kein Thema. Die Pläne dafür liegen aber in der Schublade und könnten bei Bedarf reaktiviert werden“, sagt Erdmann.

Rund 35 zusätzliche Beschäftigte wurden für Einsatz in Intensivmedizin vorbereitet

Bei einer Zuspitzung der Lage kommt es allerdings nicht nur auf die Zahl der Intensivbetten an, sondern es muss auch ausreichend Pflegepersonal für die Versorgung der künstlich beatmeten Patienten zur Verfügung stehen. „Wir beobachten bundesweit seit vielen Jahren einen Mangel an Pflegefachpersonal, das ist nicht erst seit der Pandemie so“, räumt Erdmann ein. Das Klinikum Wolfsburg habe aber in den vergangenen Monaten intern rund 20 zusätzliche Pflegekräfte sowie 15 Beschäftigte aus dem ärztlichen Dienst aus unterschiedlichen Bereichen des Hauses wie dem OP und der Anästhesiepflege auf einen unterstützenden Einsatz in der Intensivmedizin vorbereitet. Die Pflegekräfte und Ärzte hätten sich dafür freiwillig gemeldet und verfügten bereits über Erfahrungen mit beatmeten Patienten. „Ich glaube, wir sind derzeit ganz gut aufgestellt“, sagt Erdmann.

Von Florian Heintz