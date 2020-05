Corona-Pandemie: Wolfsburger Reisebüros hoffen auf Lockerungen

Wolfsburg

Gibt es noch Hoffnungen für den Sommerurlaub 2020? Obwohl es von Seiten der Bundesregierung Signale gibt, die Reisebeschränkungen zu lockern, herrscht noch immer große Unsicherheit bei Reiseveranstaltern und Kunden. Für die Wolfsburger Reisebüros bleibt die Lage angespannt.

„Die Demos haben bisher nicht allzu viel gebracht, es gibt immer noch keinen Rettungsschirm für uns“, zeigt sich Sabine Brinkmann von den Briotours-Reisebüros in Fallersleben und Vorsfelde enttäuscht. Ende April demonstrierte sie mit anderen niedersächsischen Reisebüros erstmals in Hannover. Da die Büros von Provisionen leben, die die Veranstalter erst zum Reisebeginn zahlen, ist die Situation für die Unternehmen besonders dramatisch. Brinkmann befürchtet: Wenn sich nicht bald etwas ändert, halten viele Reisebüros nicht mehr lange durch.

Erste Reisebüros müssen schließen

Eine große Agentur hat es bereits getroffen: Durch die radikalen Einsparungen beim Mutterkonzern Galeria Karstadt Kaufhof müssen die meisten der 106 Reisebüros von Galeria Reisen schließen. Davon könnte auch das Büro von Galeria Reisen in Wolfsburg betroffen sein.

Viele Kunden sehnen sich nach Urlaub

„Das Buchungsaufkommen ist so gut wie null“, beschreibt Brinkmann ihre aktuelle Situation. Für die kommenden Wochen können die Kunden der Briotours-Geschäftsführerin zufolge praktisch nur Reisen in Deutschland und nach Österreich buchen. Sie setzt darauf, dass sie bald mit Busfahrten wieder etwas Geld verdienen kann: „Wir bieten ab Ende Juni Flussreisen an.“

Die Kunden sehnen sich laut Brinkmann nach einer Auszeit: „Viele haben jetzt das Thema Urlaub im Kopf und wollen raus.“ Fehlende Sicherheit bei der Planung halte viele dennoch davon ab. Brinkmann betont deshalb: „Die Kunden können gerne fürs nächste Jahr buchen. Außerdem sind viele Veranstalter hinsichtlich der Stornofristen für dieses Jahr sehr großzügig.“

Hoffnung auf Reisen im Juli

Das bestätigt auch Erika Fichtner, die Reisebüros in Nordsteimke und am Hansaplatz betreibt. Sie ist optimistisch: „Ich denke es bleibt dabei, dass die Reisewarnungen zum 14. Juni aufgehoben werden.“ Außenminister Heiko Maas kündigte in dieser Woche an, die weltweiten Reisewarnungen nicht verlängern zu wollen. Fichtner rät dazu, Reisen nicht vorschnell zu canceln: „In zwei Monaten können Sie den Urlaub immer noch absagen.“

„2020 wird ein Last-Minute-Jahr“

Reisen ab dem 1. Juli können die Kunden in Fichtners Reisebüro aktuell wieder normal buchen. Die Inhaberin beobachtet ebenfalls, dass die Nachfrage bisher verhalten ist: „Die Leute sind von den verschiedenen Aussagen der Politik verunsichert. Wenn sich Herr Maas wieder zum Thema Reisen äußert, merke ich das sofort an der Nachfrage.“ Viele Kunden schrecke außerdem die Vorstellung von einem Strand-Urlaub mit Mundschutz ab. Fichtners Hoffnung: Wenn die ersten Urlauber zurückkommen und berichten, dass der Urlaub trotz Abstandsregeln ein Erlebnis war, machen sie anderen Mut. Sie ist sich sicher: „2020 wird ein Last-Minute-Jahr.“ Viele Reiseveranstalter hätten ihre Angebote bereits an die Krise angepasst. Reedereien bieten in diesem Jahr beispielsweise vermehrt Kurzreisen auf der Nord- und Ostsee an –wie voll die Schiffe werden, bleibt abzuwarten.

Von Melanie Köster