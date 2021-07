Corona-Pandemie: So steht es um die Impfbereitschaft der Wolfsburger

Wolfsburg

Das Impftempo stagniert, die Bereitschaft sinkt: Seit Tagen gibt es bundesweit Meldungen wie diese. Doch wie ist die Situation in Wolfsburg? 

Die Stadt äußert sich auf WAZ-Nachfrage zufrieden: Von den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern seien 61,1 Prozent mit mindestens einer Dosis versorgt. Damit liegt die Impfquote nah am niedersächsischen Durchschnitt, der derzeit 63,8 Prozent beträgt. Bundesweit haben sich 60,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einmal impfen lassen.

Die Stadt äußert sich nach Impfaktionen zufrieden

„Bisher noch nicht geimpften Personen macht die Stadt Wolfsburg unkomplizierte Impfangebote, wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende über die mobilen Impfteams, die in sechs Stadtteilen vor Ort waren“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann. 512 Personen erhielten über die Aktion spontan eine Dosis mit den Vakzinen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Außerdem gab es Impfungen ohne Termin im CongressPark. Die Verwaltung ist vorerst zufrieden: „Da die Resonanz bisher äußerst positiv war, sind weitere Aktionen geplant“, sagt Wichmann. Die Stadt hofft, so die Bereitschaft erhöhen zu können.

Denn: Auch in Wolfsburg ist die Nachfrage trotz aller Zufriedenheit gesunken. Ein Test im niedersächsischen Impfportal zeigt, dass es am Donnerstag und Freitag noch ganztägig freie Termine gibt. Stadtrat Andreas Bauer warnt: „Das vergangene Jahr hat uns gelehrt, dass in der kälteren Jahreszeit ab Herbst die Inzidenzzahlen steigen. Hinzu kommt nun die Delta-Variante. Wir alle sollten hieraus die richtigen Schlüsse ziehen.“ Die Pandemie sei noch nicht vorüber. Bauer appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger ohne Impfung: „Nehmen Sie bitte ihr Impfangebot wahr, lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und andere und lassen Sie uns gemeinsam den Weg aus der Pandemie finden.“

Die Impfstoffbestellungen passt die Stadt regelmäßig an

Trotz des zurückgehenden Interesses stapeln sich die Vakzine laut der Stadt aber nicht im Impfzentrum: „In den Kühlschränken lagern im Schnitt circa das 1,5-fache der geplanten Impfungen der Folgewoche, die Bestellungen der Impfstoffe beim Land Niedersachsen werden immer aktuell angepasst“, erklärt Wichmann.

Vertreter des VW-Krisenstabs hatten sich am Dienstag besorgt über die Impfbereitschaft geäußert. „In Ländern, die schneller mit dem Impfen gestartet waren, stagniert die Quote bei etwa 65 Prozent. Ich fürchte, darauf könnten wir auch zusteuern“, sagte Dr. Lars Nachbar, Leiter des Konzerngesundheitswesens.

Von Melanie Köster