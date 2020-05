Nach Corona-Pause: So verlief der erste Tag in Wolfsburgs Lokalen

Wolfsburg

Endlich wieder essen gehen: Seit Montag dürfen die Restaurants und Cafés in Wolfsburg wieder öffnen. Nicht alle Gastronomen haben das auch getan – für einige war die Zeit für die Vorbereitungen zu kurz, für andere lohnt sich eine Wiedereröffnung unter den strengen Hygiene-Auflagen nicht. Die meisten Restaurants sind aber ab sofort wieder für ihre Gäste da. Die WAZ hat sich die Situation vor Ort angeschaut.

Ein Stück Lebensqualität

„Die Gäste gewinnen ein Stück Lebensqualität zurück“, sprach Rafael Kisiala, Inhaber vom Café Superleggera, das aus, was viele dachten. Während Kisiala sich am Freitag noch Sorgen über fehlende Vorgaben gemacht hatte, war er am Montag entspannter: „Wir haben an der einen oder anderen Stelle ein bisschen improvisiert. Aber insgesamt konnten wir uns relativ leicht anpassen und alle Maßnahmen umsetzen.“

Tatsächlich war sein Laden in der Innenstadt am Montagmittag gut gefüllt – so gut wie es in Corona-Zeiten eben geht. „Ich freue mich, dass ich hier wieder einen Kaffee trinken kann“, sagte Besucherin Nicole Haase. Dass sie gleich am ersten Tag ins Superleggera kam, sei auch ein Statement. Zu den Auflagen sagte sie: „Sie sind für den Moment okay, aber nicht dauerhaft.“ Alle Gäste müssen ein Kontaktformular ausfüllen, außerdem ist die Anzahl der Plätze eingeschränkt. Wolfgang Wengel freute sich ebenfalls, dass das Café wieder offen ist, meinte aber dennoch: „Die Lockerungen kommen zu früh, die Infektionsrate steigt ja wieder. Unter diesen strengen Auflagen hätten sie die Restaurants eigentlich gleich auflassen können.“

Wer ins Aalto will, muss zunächst ein Formular ausfüllen. Quelle: Roland Hermstein

Aalto: „Der Anpassungsfähigste überlebt“

Im Restaurant Aalto herrschte am Mittag gähnende Leere, nur zwei Gäste saßen auf einem Platz am Fenster. Für Alesia und Süheyl Yesilnur war das kein Problem. „Wir sind ein Familienbetrieb, ob wir hier sind oder zu Hause sitzen, macht für uns keinen großen Unterschied. Viele holen sich ihr Essen momentan lieber ab“, sagte Alesia Yesilnur. Ihr Mann Süheyl ergänzte: „Uns geht es darum, dass wir mit unseren Gästen in Kontakt bleiben.“

Im Eingang des Restaurants steht ein kleiner Tisch, an dem jeder Besucher seine Kontaktdaten aufschreibt und sich die Hände desinfiziert. Die Speisen standen am Montag auf einer Tafel, die Servierten aus Stoff haben die Yesilnurs gegen eine Papierversion ausgetauscht: „Wir wollen, dass alles trotzdem normal und gut aussieht. Deshalb haben wir keine Stühle oder Tische weggeräumt, sondern stellen ein ’Reserviert’-Schild darauf.“ Süheyl Yesil fügte hinzu: „Nicht der Stärkste überlebt, sondern der Anpassungsfähigste.“

Neustart mit verändertem Konzept

Im Irish Pub erwartete Andreas Nanos am Freitag sehnsüchtig die ersten Gäste: „Wir müssen wieder loslegen, wir haben keine Wahl.“ Während viele Wolfsburger den Pub normalerweise für leckeres Bier, gute Live-Musik und Karaoke-Abende schätzen, musste Nanos seinem Lokal jetzt eine neue Ausrichtung geben. Denn: Betriebe die in erster Linie eine Schankwirtschaft betreiben, dürfen nicht öffnen. Der Inhaber betonte deshalb: „Aktuell kommen erst die Speisen und dann die Getränke. Wer sich drinnen hinsetzen will, sollte also möglichst zum Essen kommen.“

Im Pub hat Nanos Desinfektionsspender angebracht, die Speisekarte rufen die Gäste mit Hilfe eines QR-Codes über ihr Handy ab. Von seinen Tischen musste der Inhaber einige absperren, an der Theke darf ebenfalls keiner sitzen: „Theoretisch dürfen wir 50 Prozent der Plätze besetzen, praktisch kann ich aber von 118 Plätzen nur 40 bis 50 nutzen.“

Materialien fehlen

Santina Curcuruto, Inhaberin des Restaurants La Fontana, versuchte über das Wochenende, ihren Laden rechtzeitig fit für den Neustart am Montag zu machen. Sie entschied sich letztlich dagegen – und war mit dieser Entscheidung nicht alleine. Curcuruto erklärte: „Ich denke, wir eröffnen frühestens zum Wochenende.“ Neben den zahlreichen Auflagen sei es eine Herausforderung überhaupt an die benötigten Materialien zu kommen: „Handschuhe sind überall ausverkauft, auch im Großhandel.“

Von Melanie Köster