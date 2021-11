Wolfsburg

Die Inzidenz in Wolfsburg ist vorerst wieder gesunken und liegt jetzt bei 136,5. Allerdings meldete das RKI am Mittwoch 30 neue Fälle – die Kurve dürfte deshalb wohl bald wieder nach oben gehen. Derweil kündigte das Land Verschärfungen an: Niedersachsen will schrittweise auf 2G umsteigen.

Die ersten Schritte sind dabei noch recht klein. „Wir müssen jetzt vorbeugenden Brandschutz betreiben!“, hatte Ministerpräsident Stefan Weil am Dienstag gesagt. Es gehe darum, einen Lockdown zu vermeiden. Außerdem muss die rechtliche Basis verbreitert werden: Veränderungen im Infektionsschutzgesetzt und im Arbeitsschutzrecht werden vorbereitet. Die erste Änderung in diesem Bereich: Für ungeimpfte Mitarbeitende in allen Alten- und Pflegeheimen gilt ab sofort eine tägliche Testpflicht.

Ab Donnerstag, 11. Oktober, ändern sich erst einmal nur Details. Bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Innenräumen gilt die 2G-Regel künftig schon ab Warnstufe 1 (bisher Warnstufe 3). Warnstufe 1 gilt bisher noch nirgendwo in Niedersachsen, könnte aber bei weiter steigender Tendenz der Hospitalisierung bald ausgerufen werden. Keine Pflicht, aber eine „dringende Empfehlung“ ist die 2-G-Regelung schon vor der ersten Warnstufe für Discotheken und Shisha-Bars.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich in der VW-Stadt 169 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 5652 waren es damit seit Beginn der Pandemie insgesamt; 97 Menschen sind in Wolfsburg bisher mit oder an Covid-19 verstorben.

Land veröffentlicht neue Regelungen

Im Klinikum Wolfsburg liegen weiterhin zwei Personen mit Covid-19 invasiv beatmet auf der Intensivstation. Eines von 21 Betten der Station ist aktuell nicht belegt. In Niedersachsen beträgt der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen 5,7 Prozent (Vortag: 6,0). Die Hospitalisierungsrate ist im Vergleich zu Dienstag um 0,1 gestiegen und liegt derzeit bei 4,1.

Stadt bietet „Vor-Ort-Impfungen“ an

Schutz vor schweren Verläufen bietet die Impfung. Die Zahl der Personen, die in Wolfsburg eine Spritze gegen das Coronavirus erhalten haben, steigt allerdings weiterhin nur langsam. Laut der Stadt sind 70 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger einmal gegen Corona geimpft (Stand: 7. November). Vollständig geimpft sind 67,6 Prozent der Bürgerinnen und Bürger.

Um die Impfzahlen wieder zu steigern, bieten mobile Teams der Stadt „Vor-Ort-Impfungen“ neben dem Gesundheitsamt und in der City-Galerie an. Der SPD in Wolfsburg reicht das allerdings nicht aus. Dr. Ursula-Partzsch-Asamoah, Vorsitzende im Klinikums-Ausschuss, sagte am Mittwoch: „Egal ob Booster- oder Erstimpfung – alle Impfwilligen müssen schnell und niedrigschwellig ein Impfangebot bekommen können. Dafür ist die Aufstockung der Impfteams unabdingbar.“ Zwei weitere Teams müssten so schnell wie möglich bereitgestellt werden. Die Landtagsabgeordnete und Sozialausschussvorsitzende Immacolata Glosemeyer analysierte, zwar sei der rasante Anstieg der Infektionen überwiegend auf Ansteckungen unter Ungeimpften zurückzuführen, „doch wegen des nachlassenden Impfschutzes kommt es immer häufiger auch zu Impfdurchbrüchen“.

Maskenpflicht und 3 G

Die Inzidenz in Wolfsburg liegt seit langem über einem Wert von 50. Die 3-G-Regel (Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) gilt laut der neuen Landesverordnung neuerdings nicht nur in allen öffentlichen Bereichen in geschlossenen Räumen, sondern auch bei privaten Zusammenkünften von mehr als 25 Personen, die nicht unter freiem Himmel stattfinden. Kontaktdaten müssen auch bei privaten Feiern notiert oder per App registriert werden. Masken müssen allerdings nur im öffentlichen Bereich bis zum Erreichen eines Sitzplatzes getragen werden. Bei Privatfeiern entfällt diese Pflicht.

Für die Gastronomie und Beherbergung gilt: Wenn kein Impf- oder Genesenen-Nachweis vorliegt, ist zweimal pro Woche ein negativer Corona-Test vorzulegen.

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind medizinische oder kosmetische Anwendungen, bei denen das Gesicht unbedeckt bleiben muss, und sportliche Betätigungen. Auch hier gilt aber die 3-G-Regel. Ausgenommen von der 3-G-Regel sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für alle anderen gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen aktuellen, negativen und Corona-Test vorweisen. Diese Tests sind für erwachsene Ungeimpfte ohne medizinische Indikation kostenpflichtig.

Infos zu den geltenden Allgemeinverfügungen der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

Von der Redaktion