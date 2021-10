Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg liegt am Montag bei 75,9 – der Wert bleibt also stabil, wenn auch auf relativ hohem Niveau. Am Sonntag und am Montag meldete das Robert-Koch-Institut jeweils sechs Neuinfektionen. Die Impfquote ist in den letzten sieben Tagen nur minimal gestiegen.