Wohltberg-Initiative: Geschenke für Bewohner und Mitarbeiter im Hanns-Lilje-Heim

„Auf dem Wohltberg füreinander da sein“ – unter diesem Motto haben am Mittwoch die Kita Kreuzkirche und weitere Institutionen den Bewohnern und Mitarbeitern des Hanns-Lilje-Heims Basteleien von Kindern und Essensgutscheine überreicht. Das auf die Betreuung von demenzkranken Senioren spezialisierte Haus litt in den vergangenen Wochen stark unter einem Coronavirus-Ausbruch.

Ausbruch ist überstanden

Mit dem Blick ins Grüne saßen die Bewohner des Hanns-Lilje-Heims am Mittwochnachmittag auf der Terrasse und sangen gemeinsam „Alle Vögel sind schon da“. „Ich denke, man sieht, dass der Ausbruch überstanden ist und alle im Heim sich nach einem Stück Normalität sehnen“, sagte Diakonie-Sprecherin Bettina Enßlen. Hendrik Stegemann, stellvertretender Leiter der Kita Kreuzkirche, präsentierte mit großem Abstand und hinter einem rot-weißen Absperrband die Geschenke der Kinder. „Die Idee ist entstanden, weil wir in der Kita sowohl Eltern haben, die in dem Heim arbeiten, als auch Familien, bei denen Angehörige hier im Heim verstorben sind.“ Stegemanns Ziel: Den Senioren und den Mitarbeitern zeigen, dass der Stadtteil an sie denkt.

70 Kinder beteiligt

Der Übergabe ging eine fünfwöchige Vorbereitung voraus. Um die Kleinsten aktiv mit einzubinden und ihnen die wichtigsten Infos zum Corona-Ausbruch kindgerecht zu vermitteln, entwickelten die Organisatoren eine Bildergeschichte. Insgesamt malten und bastelten um die 70 Kinder für die Senioren, kurzfristig spendete die Kerkenkita aus Ehmen ebenfalls Bilder.

Der Ortsrat Mitte-West steuerte 500 Euro für die Heimmitarbeiter bei, sie sind als Essensgutschein gedacht. Die Beschäftigten konnten sich zudem über Blumen und Schokolade freuen. An dem Projekt beteiligten sich auch die Fabi, die Erlöserkirche und die Kirchenkreisozialarbeit Süd.

Zusammenhalt ist groß

Das Team und die Bewohner bedankten sich bei der Wohltberg-Initiative. „Das ist eine herzerwärmende Aktion direkt aus der Nachbarschaft. Das zeigt uns, dass wir hier zusammenhalten, und das tut dieser Tage wirklich gut“, freute sich Torsten Juch, Leiter des Hanns-Lilje-Heims.

Von Melanie Köster